Tucumán es ahora la capital simbólica del país: qué dice el proyecto a aprobó Diputados

La Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley el proyecto que declara a San Miguel de Tucumán como Capital Simbólica de la República Argentina cada 9 de Julio. La normativa establece que los actos centrales oficiales para conmemorar el Día de la Independencia deberán organizarse de forma permanente y obligatoria en la capital tucumana.

La propuesta, impulsada por las senadoras nacionales Beatriz Ávila y Sandra Mendoza, cosechó un respaldo total de 67 votos afirmativos en el recinto. La medida otorga estatus legal permanente a la práctica de trasladar los actos centrales de la fiesta patria al sitio donde se proclamó la independencia en 1816.

Se enfatizó el rol de la región mediante hitos fundamentales como el Éxodo Jujeño y las batallas de Salta y Tucumán, esta última comandada por el general Manuel Belgrano en 1812.

Además de este reconocimiento como sede central de los festejos patrios, la provincia suma este logro a otros hitos institucionales recientes, entre los cuales destaca también la declaración de Tucumán como Capital Nacional del Ecoturismo.

La sanción responde a un histórico reclamo de la comunidad tucumana para ratificar institucionalmente el valor simbólico de su territorio en la organización nacional. La norma busca garantizar que los mandatarios nacionales celebren año a año la fecha patricia en el Solar Patrio junto a las autoridades locales.

San Miguel de Tucumán como capital simbólica del país: en qué consiste la propuesta

El objetivo central de la medida radica en dar jerarquía de ley a una práctica que hasta el momento sólo contaba con el respaldo de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Con este cambio legislativo, la designación adquiere estabilidad jurídica y evita depender de las decisiones coyunturales de los gobiernos de turno.

En su fundamentación, el proyecto destaca el valor de la Casa Histórica de Tucumán y la Plaza Independencia como epicentros de la gesta emancipadora. La iniciativa remarca que el reconocimiento no solo atañe al valor cívico del 9 de julio, sino también al impacto histórico de batallas clave como la de Tucumán en 1812.

El marco normativo vigente hasta el momento dependía del Decreto 81 firmado en 1991 por el expresidente Carlos Menem. El objetivo de las legisladoras tucumanas es elevar esa disposición a una ley del Congreso para asegurar su permanencia institucional sin depender de decisiones del Poder Ejecutivo.

Durante la sesión, Sandra Mendoza enfatizó la necesidad de darle fortaleza jurídica a esta fecha cívica, calificando la votación unánime como un gesto de integración entre las provincias argentinas.

Por su parte, Beatriz Ávila recordó que se trata de una demanda histórica que venía promoviendo desde 2021 en la Cámara alta. Destacó además que el paso por el Congreso brinda un reconocimiento definitivo al rol estratégico que desempeñó el norte argentino durante el proceso de organización nacional.

Junto con este tratamiento, la sesión parlamentaria permitió avanzar en otros temas clave para la región norteña, como la cobertura de vacantes judiciales federales. Para los legisladores de la provincia, la jornada significó un doble avance en materia de institucionalidad y reconocimiento histórico.

Con información de Parlamentario y La Gaceta.