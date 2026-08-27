«Luna de Sangre»: a qué hora y cómo ver el eclipse lunar del 28 de agosto en Argentina

El calendario astronómico de 2026 se despide de agosto con uno de los eventos visuales más impactantes del año. Entre la noche de este jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto, se desarrollará un eclipse lunar parcial de gran profundidad, popularmente conocido como «Luna de Sangre».

Aunque técnicamente se clasifica como parcial, la sombra terrestre cubrirá el 93,2% del disco lunar (un nivel de alineación que roza los parámetros de un eclipse total), transformando por completo la luminosidad del satélite durante más de tres horas.

Cronograma de horarios en la Argentina: fase por fase

El evento se extenderá durante 5 horas y 38 minutos en total. Al ser un fenómeno de escala global, todo el continente americano contará con una posición privilegiada de observación durante la madrugada:

22:23 hs (Jueves 27): inicio de la fase penumbral. La Luna ingresa en la franja exterior de la sombra terrestre; la variación de brillo es sutil a simple vista.

inicio de la fase penumbral. La Luna ingresa en la franja exterior de la sombra terrestre; la variación de brillo es sutil a simple vista. 23:33 hs (Jueves 27): comienza la fase parcial. Aparece el característico «mordisco» de sombra que empieza a avanzar sobre la superficie lunar.

comienza la fase parcial. Aparece el característico «mordisco» de sombra que empieza a avanzar sobre la superficie lunar. 01:14 hs (Madrugada del viernes 28): PICO MÁXIMO. La Luna se sumerge al 93% en la umbra y adopta su tono rojo/cobrizo más intenso.

La Luna se sumerge al 93% en la umbra y adopta su tono rojo/cobrizo más intenso. 02:52 hs (Viernes 28): finaliza la fase parcial y la Luna comienza a recobrar su brillo blanco habitual.

finaliza la fase parcial y la Luna comienza a recobrar su brillo blanco habitual. 04:01 hs (Viernes 28): conclusión definitiva de la fase penumbral y fin del evento.

¿Por qué la Luna se vuelve roja?

El fenómeno óptico conocido como «Luna de Sangre» no es más que un filtro natural producido por nuestro propio planeta.

Cuando la Luna queda oculta tras la sombra de la Tierra, los rayos solares atraviesan la atmósfera terrestre antes de impactar en la superficie del satélite. La atmósfera dispersa las ondas de luz más cortas (azules y violetas) y deja pasar únicamente las ondas largas de tono rojo y naranja. Es exactamente el mismo principio físico que genera los atardeceres rojizos, pero proyectado a escala espacial.

A diferencia de los eclipses de Sol —que exigen el uso de gafas homologadas para evitar lesiones irreversibles en la retina—, el eclipse lunar es totalmente seguro para la vista humana y no requiere ningún tipo de protección ocular ni instrumental complejo.