Reserva y hermetismo judicial en el caso de la bebé muerta en un jardín infantil de Bariloche

La autopsia realizada a la bebé de tres meses fallecida ayer en un jardín de infantes de Bariloche estuvo a cargo de la médica forense Vanina Lacuadri y el informe quedó disponible al mediodía de hoy, pero su contenido no fue difundido por expreso pedido de los familiares de la menor.

La investigación del hecho que lleva adelante el ministerio público fiscal se funda hasta ahora en algunos elementos que fueron secuestrados en el jardín y en las declaraciones testimoniales reunidas en las primeras horas, pero las fuentes consultadas afirmaron que todavía es prematuro hablar de una hipótesis delictiva.

La decisión acordada es mantener máxima reserva sobre las actuaciones en la actual etapa, por las características del caso y para responder a la voluntad expresada por los padres de la beba, que esta mañana se reunieron con los fiscales Betiana Cendón e Inti Isla.

También participaron profesionales de la Oficina de Atención a la Victima del poder judicial, que desde el martes brindan asistencia especializada frente al dramático suceso.

Una vez esclarecidas las causas de la muerte de la pequeña, cotejadas con otras evidencias, será posible determinar si el deceso fue producto de un hecho ilícito, comentaron las fuentes. Hasta entonces la decisión es desactivar la trascendencia pública del caso.

La muerte de la beba ocurrió ayer por la mañana en un jardín maternal ubicado en la calle San Martín, en pleno centro de Bariloche, donde el personal a cargo comprobó que la niña no despertaba ni reaccionaba a los estímulos, por lo cual activaron el protocolo de emergencia y la trasladaron al hospital zonal, donde todos los intentos de reanimarla fueron infructuosos. Pasado el mediodía se confirmó su fallecimiento y tomó intervención la Justicia.