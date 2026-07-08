Revés para Alberto Fernández: la Justicia rechazó su pedido para anular la causa por violencia de género

Alberto Fernández sufrió un nuevo revés en la causa que se lo investiga por presunta violencia de género contra su expareja Fabiola Yáñez. Este 8 de julio, la Cámara Federal rechazó uno de los planteos que había presentado y convalidó todo lo actuado en el caso.

Debido al rechazo del pedido del exmandatario, la Justicia allanó el camino del caso que ya se encamina hacia el juicio oral.

Avanza el juicio oral contra Alberto Fernández por violencia de género

En sintonía con el rechazo judicial, dos de los tres jueces que ratificaron el desarrollo del caso ordenaron la producción de nuevas medidas de prueba con el fin de examinar, bajo esos nuevos parámetros, la situación procesal del expresidente.

Alberto Fernández había solicitado que se anularan las actuaciones tras argumentar que el juez que las instruyó -Julián Ercolini- fue apartado del caso por la Cámara de Casación. La relación entre el juez y el expresidente fue cambiante y se remonta hasta la época en la que ambos compartían cátedra como profesores de la UBA.

La Sala I de la Cámara volvió sobre aquel mismo fallo de Casación en el que, si bien se corría a Ercolini por un pedido del expresidente, se advertía que todo el recorrido del expediente quedaba a resguardo.

En este sentido, el juez Eduardo Farah, marcó: «La respuesta a las objeciones de Fernández está dada en el mismo fallo de la Casación, que puso expresamente un límite a las consecuencias procesales del apartamiento decidido, consignando que ello era ‘sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos’«. Tras la baja de Ercolini, la causa quedó en manos del juez Daniel Rafecas.

Con información de La Nación