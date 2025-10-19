Revés para Lázaro Báez: un juez federal ordenó trasladarlo a la cárcel de Ezeiza tras rechazar su habeas corpus

El hábeas corpus presentado en favor de Lázaro Báez fue rechazado por el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez. El magistrado consideró que las actuales condiciones de detención no agravaron su estado de salud y dispuso su traslado a la cárcel de Ezeiza.

El habeas corpus fue presentado por la defensa del empresario el miércoles pasado. El escrito solicitaba que fuera derivado a un centro de salud con el fin de realizarse estudios cardiológicos.

El detenido de 69 años padece patologías crónicas -incluyendo hipertensión arterial, diabetes tipo II, EPOC, asma bronquial y arritmia ventricular- que, según la defensa, lo colocan en una situación de «extrema vulnerabilidad».

En la denuncia de la defensa argumentaron sobre el agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención que derivaron a una omisión estatal grave en la asistencia médica especializada.

Además, sumaron que Báez estaba alojado en una «leonera» carente de habitabilidad mínima, baño, ventilación, y que permanece aislado más del 90% del tiempo.

Según el fallo, el sector de alojamiento transitorio en la Unidad 15 de la ciudad de Santa Cruz no resulta adecuada para la detención prolongada de personas, ya que no posee las condiciones mínimas para transitar el cumplimiento de una «pena privativa de la libertad».

En este sentido, Vázquez indicó que el informe remetido por la Dirección de Sanidad del Servicio Penitenciario Federal sugiere que Báez se aloje en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, debido a la presencia de dos centros de salud cerca (uno propio y otro en las inmediaciones).

Por este motivo, Vázquez solicitó que se traslade por vía aérea al interno y que los jueces de ejecución expresen con premura su decisión de trasladarlo a territorio bonaerense con el objetivo de «prevenir riesgos para la salud y vida de Báez».

La defensa de Báez anticipó que apelará el fallo y denunció que lo trasladaron sin autorización

Según informó la abogada defensora Yanina Nicoletti a La Nación, en las próximas horas apelarán la decisión de la justicia federal de Río Gallegos porque «desnaturaliza el instituto del habeas corpus» por el «grave» estado de salud de Báez y que además «tienen que sacar turnos médicos».

“Afirma que no están dadas las condiciones de detención porque está en una leonera y por otro lado, su solución es enviarlo al penal de Ezeiza”, sentenció.

Asimismo, según mencionaron desde La Opinión Austral, la letrada elevó una presentación urgente ante el juez de ejecución del Tribunal Oral Federal N°4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del doctor Néstor Costabel, solicitando su intervención para conocer el paradero de Lázaro Báez.

La abogada denunció que su cliente no estaba en Río Gallegos y que habrían efectuado su traslado «sin aviso ni autorización judicial».