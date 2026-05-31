El plan del Gobierno para congelar el dólar y asegurar la paz cambiaria hacia las elecciones del 2027

Dólar hoy y Riesgo País: a cuánto cotiza el dólar oficial y los financieros este martes 19 de mayo 2026.-

El equipo económico de Javier Milei ya juega la partida larga. Con la mirada puesta en las elecciones presidenciales de 2027, el ministro de Economía, Luis Caputo, comenzó a diseñar un esquema financiero para garantizar la paz cambiaria y quebrar la histórica inercia argentina, donde los años de urnas se traducen de forma directa en saltos del dólar e inflación.

El mensaje oficial hacia los inversores busca transmitir «extrema calma», aunque los ahorristas todavía mantienen la guardia alta.

La inercia del billete verde y la desconfianza de Wall Street

A pesar de que el tipo de cambio oficial se mantiene bajo un estricto control y el Banco Central acumula reservas de manera sostenida, el comportamiento de la calle sigue mostrando una fuerte tendencia a la dolarización:

Demanda minorista: en abril, la compra neta de divisas por parte de privados alcanzó los U$S 2.360 millones .

en abril, la compra neta de divisas por parte de privados alcanzó los . El dato positivo: la cifra representa apenas un tercio de lo que se demandaba en la previa de las últimas legislativas.

la cifra representa apenas un tercio de lo que se demandaba en la previa de las últimas legislativas. La grieta en las tasas: el Tesoro logra financiarse a tasas bajas para los compromisos que vencen dentro del mandato (2027), pero el interés se dispara por encima del 8% anual para los bonos que vencen en 2028.

Este diferencial expone que los fondos de inversión internacionales todavía arrastran el «trauma» de las PASO de 2019, cuando la derrota de Mauricio Macri provocó un colapso de los activos argentinos. El mercado compra el presente, pero exige una prima altísima para financiar el día después del recambio presidencial.

La paradoja de las dos Argentinas: la energía salva los números

El éxito del plan oficial se dirime hoy en una realidad dual que impacta de lleno en las provincias. Mientras el frente externo bate récords, el consumo interno no reacciona. Es la consolidación de dos velocidades económicas:

La Argentina que vuela: sectores estratégicos como el agro, la minería y la energía aseguran un flujo de divisas que le permitirá al BCRA superar la meta de compras de U$S 10.000 millones en este semestre. El boom de producción en Vaca Muerta actúa como el principal sostén de los ingresos y las regalías provinciales. La Argentina que frena: el consumo masivo permanece estancado. La construcción y la industria enfrentan una parálisis profunda por el freno total de la obra pública y el encarecimiento de los costos en pesos.

El piso de la inflación y el dilema de las urnas

La baja del IPC es el pilar sobre el que Javier Milei espera cimentar su capital político. Aunque se prevé que el índice de mayo muestre un nuevo descenso, economistas de la oposición advierten que perforar el piso del 2% mensual será una tarea compleja debido al reajuste de tarifas de servicios públicos y combustibles.

Para las consultoras como Delphos Investment, el Gobierno cuenta con un escudo que anteriores administraciones no tuvieron: un control milimétrico sobre la base monetaria y superávit gemelos. La gran incógnita de la mesa de edición es si el oficialismo logrará que el derrame de la macroeconomía llegue a los sectores que generan empleo masivo antes de que el reloj electoral agote los plazos.

Con información de Infobae.