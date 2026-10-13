Río Negro alcanzó un récord de mediaciones: más de 7.100 casos y casi la mitad terminó en acuerdo

El Poder Judicial de Río Negro registró un récord de mediaciones durante el primer semestre de 2026. Foto: Marcelo Ochoa.

La mediación prejudicial en Río Negro alcanzó un récord durante el primer semestre de 2026, con 7.172 legajos ingresados en toda la provincia. La cifra representa un crecimiento del 7% respecto del mismo período de 2025, cuando se habían registrado 6.703 ingresos, y constituye el valor más alto de la serie estadística que compara los primeros semestres desde 2016.

El incremento equivale a 469 legajos adicionales en un año y refleja la evolución de este mecanismo, que permite a las personas intentar resolver sus conflictos mediante el diálogo, sin necesidad de iniciar un proceso judicial.

Entre enero y junio finalizaron 6.124 legajos, independientemente de su fecha de ingreso. De ese total, 4.212 fueron sustanciados, es decir, que las partes participaron de una instancia de mediación para intentar alcanzar una solución. Estos casos representaron el 68,7% de los procesos finalizados.

De las mediaciones sustanciadas, 2.016 concluyeron con un acuerdo, lo que significa que casi la mitad de los casos en los que las partes participaron de la instancia de diálogo llegó a una solución consensuada.

Este procedimiento permite construir respuestas a partir de las necesidades e intereses de quienes intervienen. Incluso cuando no se alcanza un acuerdo, la mediación ofrece un espacio para el diálogo, la reflexión y el abordaje de las diferencias.

Por qué algunas mediaciones no llegan a concretarse

El informe estadístico también identificó los motivos por los cuales algunos legajos finalizaron sin que se desarrollara la instancia de mediación.

Durante el primer semestre se registraron 1.819 mediaciones no sustanciadas. La principal causa fue la inasistencia de alguna de las partes, que explicó 1.367 casos, equivalentes al 75,2% de ese grupo. Otros 428 procesos finalizaron por desistimiento.

Roca concentró la mayor cantidad de ingresos

La distribución territorial muestra diferencias entre las cuatro circunscripciones judiciales de Río Negro. La Segunda Circunscripción, con cabecera en General Roca, concentró la mayor cantidad de ingresos, con 2.872 legajos.

En segundo lugar se ubicó la Cuarta Circunscripción, con cabecera en Cipolletti, que registró 2.004 ingresos. La Tercera Circunscripción, con asiento en Bariloche, contabilizó 1.312, mientras que la Primera Circunscripción, con cabecera en Viedma, sumó 984.

En cuanto a las finalizaciones, la Tercera Circunscripción registró 1.201, equivalentes al 92% de sus ingresos. En la Cuarta se contabilizaron 1.799, con una relación del 90%; en la Segunda fueron 2.432, equivalentes al 85%; y en la Primera se registraron 692, con una relación del 70%.

El Poder Judicial puso en marcha una prueba piloto

La mediación prejudicial funciona a través de los Centros Integrales de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (Cimarc), sus delegaciones y la Dirección de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (Dimarc), con presencia en distintas localidades de Río Negro.

En este contexto, el Poder Judicial inició el 18 de septiembre en General Roca una prueba piloto para planificar y mejorar los servicios de mediación y otros métodos autocompositivos de resolución de conflictos.

La iniciativa fue presentada durante un encuentro encabezado por el presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Ricardo Apcarian, junto con autoridades del Ministerio Público y del Centro de Planificación Estratégica.

El proyecto busca establecer objetivos concretos, indicadores de gestión y evaluaciones periódicas. Entre sus propósitos se encuentran identificar las prácticas que ofrecen mejores resultados, comparar experiencias entre localidades y ampliar la cantidad de conflictos que encuentran una solución mediante estos mecanismos.

Los datos corresponden al Informe Estadístico del Primer Semestre de 2026, elaborado por el Centro de Planificación Estratégica del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro.