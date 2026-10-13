Juicio por Loan Peña: declara esta semana el abuelo de Lucio Dupuy, ¿qué vínculo tiene con la causa?

El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña continúa esta semana en Corrientes con la declaración de testigos citados por el Tribunal. Las Justicia busca esclarecer qué sucedió con el pequeño que desapareció en 2024 en la localidad correntina 9 de Julio cuando fue visto por última vez en un almuerzo familiar.

Uno de los convocados a declarar es Ramón Dupuy, el abuelo de Lucio, el nene que fue asesinado por su propia madre y la pareja de ella en La Pampa.

Declaración de Ramón Dupuy en el juicio por Loan: qué vínculo tiene con la causa

Ramón Dupuy declarará, según el cronograma, el próximo jueves mediante videoconferencia en la causa por la desaparición de Loan Peña. Su testimonio busca precisar la relación y el accionar de la Fundación Lucio Dupuy, así como deslindar responsabilidades sobre las personas que desembarcaron en 9 de Julio (Corrientes) invocando actuar en nombre de la asociación.

Tras la desaparición del menor, un grupo de profesionales -entre ellos abogados, psicólogos y personal de seguridad como los hoy imputados Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia y Alan Cañete- se presentó en la zona asegurando representar a la ONG. Ante esto, el Tribunal intenta determinar si existía un vínculo real, qué autorizaciones poseían y cuál fue el alcance de sus intervenciones.

A su vez, la Justicia y las querellas investigan si se canalizaron giros de dinero, financiamiento o recursos hacia estos profesionales o hacia el entorno de la familia Peña.

Dado que varios integrantes de ese grupo terminaron imputados por privación ilegítima de la libertad, usurpación de títulos, estafa y entorpecimiento de la investigación, la declaración de Dupuy resultará clave para esclarecer el uso de la marca de su fundación y determinar si existieron presiones u ofrecimientos hacia los allegados al niño.

Juicio por Loan Peña: el cronograma de las audiencias

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña se reanudará este martes con la declaración de seis testigos.

Fuentes judiciales precisaron que será la última semana con tres audiencias, ya que el cronograma se reducirá a dos jornadas a partir del próximo compromiso y al menos hasta el 1 de diciembre. La resolución fue informada por el Tribunal Oral tras la sesión del jueves, donde también se notificó la lista de citados.

Esta reestructuración coincide con la inminente jubilación del presidente del cuerpo, Fermín Amado Ceroleni, cuya renuncia se hará efectiva el primer día de diciembre. Hasta esa fecha, el magistrado encabeza el debate junto a los jueces subrogantes Eduardo Ariel Belforte (Formosa) y Simón Pedro Bracco (General Roca, Río Negro). Tras su retiro, la reincorporación de una tercera fecha semanal dependerá de la nueva composición del tribunal, que sumará a Enrique Bosch, del Tribunal Oral Federal de Resistencia.

Cronograma de declaraciones: