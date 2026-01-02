Muertes por cocaína adulterada en Neuquén: Cuál es la sustancia encontrada y para qué la usan

La investigación por las muertes y graves intoxicaciones vinculadas al consumo de cocaína adulterada en la ciudad de Neuquén sumó en las últimas horas un dato determinante. En uno de los allanamientos realizados en el marco de la causa, las pericias confirmaron la presencia de levamisol, un medicamento antiparasitario de uso veterinario, utilizado como sustancia de corte del clorhidrato de cocaína.

El hallazgo se produjo durante uno de los cuatro procedimientos ordenados por la Justicia tras la alerta sanitaria emitida en diciembre por el sistema de Salud provincial. La causa es impulsada por el Ministerio Público Fiscal, luego de que se registraran dos muertes y varias personas internadas con síntomas compatibles con intoxicación por drogas adulteradas.

Qué es el levamisol y por qué aparece en la cocaína

El levamisol es un fármaco antihelmíntico e inmunomodulador. Su uso principal es el tratamiento de infecciones parasitarias provocadas por gusanos (nematodos) gastrointestinales y pulmonares, tanto en animales como, en algunos casos específicos, en humanos. En el ámbito veterinario es ampliamente utilizado en ganado.

Actúa sobre el sistema neuromuscular de los parásitos, provocando su parálisis y posterior eliminación del organismo. Es eficaz contra especies como Ascaris lumbricoides (lombrices intestinales), Necator americanus y Ancylostoma duodenale (anquilostomas), y gusanos pulmonares en animales.

En el circuito del narcotráfico, el levamisol suele emplearse para adulterar la cocaína, ya que potencia algunos de sus efectos estimulantes y permite aumentar el volumen de la droga, reduciendo costos. Sin embargo, su consumo en humanos puede provocar efectos graves, como daño en el sistema inmunológico, lesiones cutáneas, infecciones severas y complicaciones que pueden derivar en la muerte.

El dato clave para la investigación

Según confirmaron fuentes judiciales, un testimonio de un sobreviviente resultó fundamental para el avance de la causa. La persona logró identificar con precisión el lugar donde había adquirido la sustancia, lo que permitió a los investigadores orientar los allanamientos y secuestrar la droga que luego fue analizada.

La fiscalía investiga ahora la cadena de distribución y no descarta nuevas imputaciones, mientras se refuerzan las alertas sanitarias ante la posible circulación de más dosis adulteradas en Neuquén capital y zonas cercanas.

A partir de esa información, la fiscal de Narcocriminalidad Silvia Moreira ordenó una serie de medidas judiciales que permitieron identificar cuatro puntos de venta distintos y concretar igual número de allanamientos, con secuestro de estupefacientes y otros elementos de interés para la causa.

Los análisis realizados por la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, determinaron que la cocaína incautada en uno de los domicilios allanados —el señalado por la víctima que sobrevivió— estaba adulterada con Levamisol, un antiparasitario de uso veterinario cuyo aspecto es similar al de la cocaína y que puede provocar graves efectos adversos en las personas.

Desde el Ministerio Público Fiscal se aclaró que este hallazgo forma parte de las líneas de investigación en curso por comercialización de estupefacientes y que, por el momento, no se estableció una vinculación directa entre la sustancia detectada y los fallecimientos registrados.

Tras confirmarse la presencia del medicamento veterinario, la fiscal dispuso la ampliación de los estudios sobre las muestras biológicas incorporadas al expediente y notificó a las autoridades sanitarias. El traslado del material quedó a cargo del Departamento Antinarcóticos de la Policía, mientras que los análisis específicos serán realizados en un laboratorio dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

La investigación continúa en desarrollo con el objetivo de determinar responsabilidades, establecer el alcance de la venta de la droga adulterada y esclarecer las circunstancias que rodearon las muertes y las intoxicaciones registradas.