Imputaron a la mujer que atraparon tras intentar robar autos con inhibidor de alarmas en Las Grutas

El Ministerio Público Fiscal de San Antonio Oeste formuló cargos contra una mujer acusada de participar en un hurto agravado mediante el uso de un inhibidor de señales en la localidad de Las Grutas. El hecho ocurrió durante la madrugada del 4 de enero de 2026 y fue detectado en el marco de tareas preventivas de la Policía de Río Negro. La imputada quedó en libertad y deberá cumplir medidas restrictivas respecto a sus víctimas.

Según la acusación, la imputada actuó junto a otras dos personas que aún no fueron identificadas. El accionar permitió la apertura indebida de vehículos estacionados en la vía pública y derivó en la sustracción de dinero en efectivo, además de un intento fallido en otro rodado.

El hecho investigado

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, el episodio se produjo alrededor de las 00:55 en inmediaciones de un domicilio ubicado sobre la calle Sierra Colorada al 400, en Las Grutas. El grupo habría utilizado un dispositivo electrónico para inhibir las alarmas de dos vehículos estacionados: una camioneta Toyota Hilux y un automóvil Toyota Etios.

Tras acceder al interior de los rodados, se sustrajo del primero de ellos un fajo de dinero en efectivo que se encontraba atado con una liga. En el segundo vehículo no lograron llevarse pertenencias, por lo que esa conducta fue calificada como tentativa.

Intervención policial y aprehensión

Mientras se desarrollaba la maniobra, personal policial que realizaba recorridas preventivas por la zona intervino de manera inmediata. En cercanías del lugar fue aprehendida una de las personas involucradas, junto con los elementos denunciados, mientras que las otras dos lograron darse a la fuga y continúan siendo buscadas.

La rápida intervención permitió frenar la continuidad delictiva y poner a disposición de la Justicia a una de las presuntas autoras del hecho.

Calificación legal y medidas cautelares

La fiscalía atribuyó a la imputada la coautoría del delito de hurto, uno consumado y otro en grado de tentativa, ambos agravados por el uso de inhibidor de señales, conforme a los artículos 163 inciso 3, 42, 45 y 54 del Código Penal.

Como sustento de la imputación se mencionaron el acta de procedimiento policial, las denuncias de las personas damnificadas —quienes aseguraron haber cerrado correctamente sus vehículos—, la notificación de aprehensión y la orden de detención.

Durante la audiencia, el juez de Garantías tuvo por formulados los cargos, dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria y ordenó medidas cautelares, entre ellas la prohibición de acercamiento a los domicilios y a las víctimas, y la obligación de mantenerse a derecho en su lugar de residencia, considerando que la mujer es madre de dos menores.