Demoraron a un adolescente por robos en Bariloche: entró a la carpa de artesanos y rompió una camioneta

Un adolescente de 16 años fue demorado por la Policía de Río Negro durante la madrugada de este martes, luego de protagonizar una serie de robos en pleno centro de Bariloche, que incluyeron una carpa de artesanos y un vehículo estacionado.

La intervención se concretó a partir de un rápido patrullaje preventivo, que permitió identificar al menor cuando se retiraba caminando de la zona donde había cometido los ilícitos.

Robo en el Centro Cívico

Según se informó, el adolescente sustrajo diversos elementos de la carpa de artesanos ubicada en el Centro Cívico, donde se comercializan productos regionales y artesanales. Parte de esos objetos fueron hallados en su poder al momento de la demora.

Daños y robo en un vehículo

Además, el joven provocó daños en la ventana de una camioneta Renault Alaskan que se encontraba estacionada sobre calle Independencia, desde donde sustrajo múltiples pertenencias del interior.

Intervención policial y situación legal

El menor fue interceptado por efectivos en la intersección de Quaglia y Elflein, trasladado a una dependencia policial y posteriormente puesto a disposición de las autoridades de Minoridad, que intervienen en este tipo de casos.