Amenazó y roció a sus familiares con nafta en El Bolsón: quedó imputado y detenido con prisión preventiva

Un grave episodio de violencia familiar ocurrido en El Bolsón derivó en la formulación de cargos y el dictado de prisión preventiva efectiva para un hombre. La medida fue dispuesta por el juez de garantías César Lanfranchi, tras una audiencia pedida por el Ministerio Público Fiscal.

El imputado está acusado de haber amenazado a su madre y a su hermana luego de rociar con nafta una vivienda y un vehículo, en un hecho ocurrido durante la madrugada del 4 de enero en el sector de Loma del Medio. La situación se agravó debido a que el hombre ya cumplía una prisión preventiva domiciliaria con tobillera electrónica por otra causa penal.

El hecho investigado

Según la acusación formulada por la fiscalía, el hecho ocurrió cerca de las 0:30 del 4 de enero de 2026 en un predio conocido como Camping Ave Fénix, ubicado en Loma del Medio, El Bolsón. En ese lugar, el acusado residía junto a su madre y su hermana.

De acuerdo con la plataforma fáctica presentada en audiencia, el imputado inició una discusión con su madre, la empujó y, cuando su hermana intentó interceder, la situación se tornó aún más violenta. El acusado habría tomado una motosierra, retirado su tapa de combustible y utilizado nafta para rociar la vivienda y el vehículo de su madre.

Amenazas y temor por la integridad física

La Fiscalía detalló que el acusado no sólo esparció combustible sobre la casa y el automóvil, sino que luego buscó un bidón con más nafta, con la que habría rociado también a su madre y a su hermana. En ese contexto, las amenazó con prender fuego todo si daban aviso a la Policía.

Las víctimas, atemorizadas por el riesgo para su integridad física y por los daños que podían producirse en el predio, huyeron hacia la vía pública. Fue la hermana quien logró comunicarse con la Policía, que acudió rápidamente al lugar y procedió a la detención del imputado.

Detención y formulación de cargos

El acusado fue demorado alrededor de las 0:36 del 4 de enero y trasladado a la comisaría Segunda de El Bolsón, donde quedó detenido. La Fiscalía presentó el pedido de audiencia dentro de los plazos legales y avanzó con la formulación de cargos.

El Ministerio Público Fiscal calificó el hecho como amenazas simples, previstas en el artículo 149 bis del Código Penal, y atribuyó al imputado responsabilidad en carácter de autor. Como sustento probatorio se incorporaron actas policiales, denuncias de las víctimas, certificados médicos y actuaciones judiciales previas.

El contexto agravante: una causa previa

Durante la audiencia se destacó que el acusado se encontraba cumpliendo prisión preventiva domiciliaria con monitoreo electrónico en el mismo domicilio donde ocurrieron los hechos, en el marco de otra causa penal tramitada durante 2025.

Esa medida había sido dispuesta de manera transitoria, a la espera de cupo en el establecimiento penal correspondiente. Sin embargo, el nuevo episodio generó un quiebre definitivo de las condiciones que habían permitido la modalidad domiciliaria.

La postura de la defensa

La defensa oficial no objetó la formulación de cargos ni el plazo de investigación, que se extendió hasta el 5 de mayo de 2026. No obstante, adelantó que trabajará sobre una hipótesis de imputabilidad disminuida, debido a que el acusado padece adicciones de larga data.

También señaló las dificultades existentes en la comisaría 12 de El Bolsón para alojar detenidos, y anticipó que se evaluará la posibilidad de proponer un nuevo domicilio o alternativas de alojamiento mientras se gestiona el ingreso al sistema penitenciario.

La resolución del juez

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías César Lanfranchi resolvió tener por formulados los cargos y dictar prisión preventiva efectiva en su contra hasta el 5 de mayo de 2026. La medida deberá cumplirse en un establecimiento penal, y en caso de no existir cupo, se ordenó su traslado a una dependencia de Bariloche con capacidad para alojarlo.

El magistrado aclaró que las comisarías deben ser utilizadas sólo como lugares de tránsito y que, de surgir una alternativa viable propuesta por la defensa, podrá evaluarse una modalidad distinta de cumplimiento mientras se espera el cupo carcelario.

Una causa que se unifica

Además, el juez dispuso que la prisión preventiva ordenada en esta causa se articule con la ya vigente en el expediente anterior, manteniendo los plazos originales de aquella investigación. La decisión fue notificada a las partes y al Servicio Penitenciario.

De este modo, la situación procesal quedó agravada, con dos causas activas y una prisión preventiva efectiva, mientras avanza la investigación por el violento episodio ocurrido en El Bolsón.