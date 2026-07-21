Robo en banda en El Bolsón: detienen a un tercer sospechoso y le dictan prisión preventiva

La investigación por un violento asalto ocurrido la semana pasada en El Bolsón sumó un nuevo capítulo judicial. La Fiscalía de feria formuló cargos contra un hombre por el delito de robo agravado, convirtiéndose en el tercer imputado de la causa. Por el mismo hecho, otros dos hombres permanecen bajo prisión preventiva desde el último sábado, mientras las autoridades trabajan intensamente en la identificación de un cuarto implicado.

Emboscada en la vía pública

De acuerdo con la acusación fiscal, el episodio delictivo tuvo lugar durante la noche del pasado 16 de julio. La víctima circulaba en bicicleta cuando fue interceptada de forma sorpresiva por cuatro hombres.

Tras cerrarle el paso y detener su marcha, los delincuentes le revisaron los bolsillos, la arrojaron al suelo y comenzaron a propinarle reiterados golpes de puño y patadas. Mediante el uso de esta violencia, lograron apoderarse de su teléfono celular y huyeron rápidamente del sitio.

A raíz de la agresión, el damnificado sufrió diversas lesiones leves en las rodillas, las muñecas y detrás de una oreja. Tras lograr regresar a su vivienda, la víctima divisó a personal policial que realizaba recorridas de prevención por la zona. Inmediatamente relató lo sucedido y aportó características físicas de los atacantes, lo que permitió que pocos minutos después la Policía lograra detener a dos de los presuntos autores.

Las pruebas y la polémica por la detención

El hecho fue calificado provisoriamente por el Ministerio Público Fiscal como robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, atribuyéndole al último detenido la responsabilidad en carácter de coautor.

Para sustentar la acusación, la fiscalía presentó la denuncia del damnificado, certificados médicos, actuaciones policiales y del gabinete de Criminalística, además de testimonios. Una pieza clave en el caso son las imágenes de las cámaras de seguridad, cuyos análisis habrían permitido reconstruir minuciosamente la secuencia del ataque e identificar a los involucrados.

Durante la audiencia, la Defensa Pública Penal cuestionó la legalidad de la detención de este tercer sospechoso, argumentando que el procedimiento policial se había llevado a cabo dentro de una vivienda privada. Sin embargo, tras escuchar los testimonios de cuatro efectivos policiales y dos testigos civiles, el juez consideró probado que el hombre fue interceptado en la vía pública bajo una orden de detención vigente. Al notar la presencia policial, el sujeto intentó ingresar a una casa y se aferró fuertemente al portón, lo que desencadenó un forcejeo en el límite de la propiedad.

A pesar de declarar legal la detención, el magistrado advirtió llamativas inconsistencias en los horarios, las firmas y la confección de las actas policiales. Por este motivo, dispuso remitir las grabaciones de la audiencia al Ministerio Público Fiscal de El Bolsón para que se investiguen posibles irregularidades en dichos registros.

Prisión preventiva y plazos procesales

La Defensa no formuló objeciones a la formulación de cargos, aunque adelantó que su equipo trabaja sobre una teoría del caso diferente y que aportará evidencia propia en el corto plazo.

Al momento de discutir las medidas cautelares, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del acusado hasta el 18 de agosto, argumentando el riesgo latente de entorpecimiento de la investigación. Entre los fundamentos, se remarcó que el imputado reside a escasa distancia de la víctima —quien manifestó sentir temor—, y que aún se encuentra prófugo el cuarto partícipe del asalto, así como tampoco se ha logrado recuperar el teléfono robado. La defensa se opuso firmemente y propuso una prohibición de acercamiento o un arresto domiciliario con monitoreo electrónico, alternativas que fueron descartadas por el juez.

Finalmente, el Juez de Garantías interviniente dio por formulados los cargos y dictó la prisión preventiva del acusado hasta el 18 de agosto, disponiendo que el Servicio Penitenciario Provincial determine el establecimiento donde quedará alojado. Asimismo, estableció que la investigación penal preparatoria se extenderá hasta el 18 de noviembre.