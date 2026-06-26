Se conoció el mensaje que envió la pareja de Claudio Barrelier la noche del femicidio de Agostina Vega: ya son cuatro los imputados

Ya son cuatro los detenidos por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue asesinada en Córdoba. La actual pareja de Claudio Barrelier, Marianela Palmero, fue detenida por pedido del fiscal Raúl Garzón. La mujer fue imputada por encubrimiento.

Además de Barrelier y Palmero, los otros dos acusados son Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, también por encubrimiento. Fasseta vivía en la misma casa que Barrelier, a quien conocía desde hacía diez meses. En tanto, Andreani es la dueña del Ford Ka con que Barrelier trasladó los restos de la adolescente a un descampado ubicado en Ampliación Ferreyra, al este de la ciudad.

Los peritajes que complicaron a la pareja de Claudio Barrelier

De acuerdo a los peritajes acústicos, Palmero no pudo haber ignorado los gritos de Agostina el día que fue asesinada. Ocurrió en la vivienda ubicada sobre la calle Juan Del Campillo 878.

El fiscal tomó la decisión luego de constatar que Palmero ocultó información de suma importancia para la causa. Desde un principio se sospecho que la mujer, con quien Barrelier tiene una hija, pudo haber presenciado algo.

Puntualmente, tras las pericias a su celular, se constató que le envió un mensaje de WhatsApp a Barrelier esa noche: “¿Qué es ese grito?”, escribió. A partir de esa información aportada en el expediente, se ordenó su inmediata detención.

Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, los otros dos imputados por encubrimiento en el femicidio de Agostina.

Otro punto que se conoció en las últimas horas son los estudios con Luminol, que confirman el hallazgo de sangre en diversas partes de la casa, pero sobre todo del lavamanos del baño principal. Todos los ambientes fueron limpiados posterior al crimen.

Actualmente Palmero está detenida en la cárcel de Bouwer y se encuentra acusada del delito de encubrimiento doblemente calificado. Con su arresto, ya son cuatro los presuntos implicados que tiene la pesquisa por el femicidio de la adolescente.

Con información de Noticias Argentinas