A un mes del femicidio de Agostina Vega: quién es quién en la causa

A un mes del femicidio de la adolescente Agostina Vega en la provincia de Córdoba, se conoce el quién es quien en la causa, la cual se encuentra a la espera de nuevas definiciones, mientras que los tres detenidos decidieron no romper el pacto de silencio.

El 23 de mayo por la noche Agostina se trasladó hasta la casa de Claudio Barrelier para hacerle una «sorpresa» a su mamá, pero nunca más se la vio. Una semana después su cuerpo fue hallado en un descampado.

Uno por uno todos los involucrados en el caso Agostina Vega

El resultado preliminar de la autopsia confirmó que habría sido abusada, asfixiada y que luego Berrelier llevó su cuerpo a un descampado de más de 200 hectáreas. Pese a que fue arrestado días después del inicio de la búsqueda de Agostina, en ninguna de las dos declaraciones que dio ante el fiscal Raúl Garzón colaboró para dar con la adolescente.

Gabriel Vega, el papá de Agostina, fue el primero que apuntó contra Barrelier de ser quién asesinó a su hija.

Ahora la causa se encuentra sin secreto de sumario y a la espera de nuevas definiciones contra los detenidos Barrelier, Osvaldo Fasseta y Soledad Andreani.

Todos los involucrados en la causa:

Fernanda Alaniz: abogada del papá de Agostina.

Agostina Vega: la adolescente tenía 14 años y durante un tiempo vivió con su papá hasta que regresó con su mamá hasta Córdoba tras una orden judicial. Fue asesinada entre la noche del sábado 23 de mayo y en las primeras horas del domingo 24.

Claudio Gabriel Barrelier: es el principal sospechoso del femicidio. Había sido pareja de la mamá de Agostina y a pesar de que la relación no continuó, si siguieron con una amistad, por lo que era habitual que la víctima lo siga viendo. Trabajaba en la municipalidad y era barra brava del Club Instituto.

Miguel y Elizabeth Heredia: son los abuelos de Agostina y lideran el pedido de justicia. Ambos son querellantes en la causa.

Melisa Heredia: es la mamá de Agostina. La Justicia investiga sus movimientos y existe cierta sospecha.

Eduardo Fasseta: es el segundo detenido en la causa y se lo acusa de encubrimiento. Vivía en el mismo lugar que Barrelier y fue hacer la denuncia de la desaparición de la menor con Melisa.

Soledad Andreani: también está detenido por encubrimiento debido a que es la ex pareja de Barrelier y le prestó el auto Ford Ka negro con el que el acusado trasladó el cuerpo de Agostina. Luego lavó el vehículo.

Raúl Garzón: se trata del fiscal de la causa y que generó polémica en la conferencia de prensa que brindó cuando confirmó el hallazgo sin vida de la adolescente.

Carlos Nayi: abogado de la familia materna.

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