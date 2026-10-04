Crimen en Villa La Angostura: apuñalaron a una niña de tres años, el agresor habría sido su padre

Investigan en Villa La Angostura el homicidio de una niña de 3 años. Fue en el contexto de una agresión de un hombre a una mujer que es su pareja, mientras se encontraba la hija de ambos, quien fue atacada con un arma blanca y falleció en el lugar, indicó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

El sospechoso de la agresión permanece internado con custodia policial por orden del fiscal del caso Adrián De Lillo, en el hospital de San Martín de los Andes.

Crimen de una niña de tres años en Villa La Angostura: qué se sabe

De acuerdo a la información preliminar recolectada por el MPF y la Policía provincial, el hecho fue cometido ayer alrededor de las 18.30, en el interior de una vivienda sobre Avenida Siete Lagos.

Indicaron que el sospechoso de la agresión permanece internado en San Martín de los Andes. Desde el MPF señalaron que allí fue derivado «ante la gravedad de una lesión que presentaba, ya que se habría autolesionado tras agredir a la niña». Ahora se esperará su evolución médica para realizar la formulación de cargos en su contra.

El delito que se investiga es homicidio doblemente calificado por haber sido cometido contra un descendiente y por haber sido cometido con el propósito de causar un sufrimiento a una persona con la que se ha mantenido una relación de pareja.

Muerte de una niña de tres años en Villa La Angostura: cómo avanza la investigación

El fiscal del caso requirió al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial la realización de la autopsia a la víctima. Además, pidió autorización a un juez de garantías para allanar esta mañana la vivienda donde ocurrió el hecho, con el objetivo de buscar el arma homicida, teléfonos celulares, ropa, rastros relacionados y cualquier otro elemento de interés para el caso.

En la investigación de caso trabaja el fiscal De Lillo junto al asistente letrado Ramiro Amaya, bajo la supervisión del fiscal jefe Gastón Ávila, con la colaboración de la Policía provincial.