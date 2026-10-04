TC: Ignacio Faín ganó en San Nicolás y logró su primer éxito; Manu Urcera, cerca del Top 10

Jornada soñada para el Trotta Racing Team en el «Juan María Traverso» de San Nicolás, donde Ignacio Faín encabezó el 1-2 de Torino en la segunda fecha de la Copa de Oro de Turismo Carretera, logrando de esa forma su primer éxito en la categoría estelar del automovilismo argentino.

Vencedor de la primera serie, el santafesino de 21 años aprovechó los problemas de motor de Julián Santero (BMW) y se encaminó a la victoria sobre el final, por delante del cordobés Facundo Chapur (Torino), su compañero de escuadra, que capitalizó una gran oportunidad (ver abajo) para ser el nuevo puntero del Playoff.

El mendocino Santero, que partía desde la posición de privilegio, lideró al cabo de los primeros 18 giros, hasta que su impulsor se «agarró» y quedó en cinco cilindros, falla que causó una merma de potencia y la pérdida de dos lugares, pero no así del último escalón del podio.

El festejo de "Nacho" Fain en su primera victoria 👏 https://t.co/rUApfAnSS4 — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) October 4, 2026

Fain, que hasta ahí no había podido inquietar al excampeón, pasó a comandar las acciones sin sobresaltos hasta la bandera a cuadros, que lo consagró como el 229º ganador en la historia del Turismo Carretera y en el 2º nuevo vencedor de la temporada 2026 (el otro es Nicolás Moscardini).

El rionegrino José Manuel Urcera (Mercedes Benz) mejoró respecto a la pasada competencia y finalizó la prueba final en el 13° puesto, peleando cerca del Top 10 y sumando algunas buenas unidades; aunque las chances del excampeón de pelear por el «1» parecen muy remotas.

El otro abanderado de la región, el viedmense Joaquín Ochoa (Toyota Camry), completó la final en el 35° puesto; lejos en el clasificador, pero dando pequeños pasos hacia adelante con el nuevo conjunto estrenado en carreras pasadas.

Golpe de escena, se queda el líder del campeonato Mariano Werner https://t.co/dpBkTKqDOq — Turismo Carretera ACTC (@actcargentina) October 4, 2026

El abandono del entrerriano Mariano Werner (Mustang) en el undécimo giro fue uno de los grandes golpes de escena de la competencia, tratándose de quien llegaba puntero del certamen a la programación. Su deserción cambió la ecuación del mini torneo y abrió el juego de cara a las próximas competencias.

En consecuencia, el cordobés Chapur, que ya ganó, pasó a comandar la Copa de Oro con 82,5 puntos, seguido por Julián Santero con 81 y Otto Fritzler con 78. Santero todavía no está clasificado al playoff, aunque se encuentra metido de lleno en la pelea pensando en los pilotos que ingresarán como “último minuto”.

La próxima fecha del Turismo Carretera se disputará el 25 de octubre en Rosario, donde continuará la pelea por la Copa de Oro.