Patagonia Wine Fest 2026 presenta su nueva sede y una propuesta renovada

Patagonia Wine Fest continúa preparando su segunda edición y anuncia una importante novedad: el sábado 28 de noviembre, de 15 a 00, el festival se realizará en Espacio DUAM, en la ciudad de Neuquén.

La nueva sede permitirá potenciar la propuesta y brindar mayor confort durante toda la jornada, con amplios sectores interiores climatizados, áreas exteriores con gran arboleda y sombra natural, estacionamiento, mayor cercanía y una privilegiada vista del atardecer neuquino.

Realizar el festival en la ciudad facilitará además el acceso y reducirá considerablemente los tiempos de traslado, sumando infraestructura y comodidad a una jornada de nueve horas.

El vino, corazón de Patagonia Wine Fest

El gran protagonista volverá a ser el vino patagónico y quienes lo hacen posible.

Bodegas de Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa se reunirán para mostrar la diversidad, calidad y crecimiento de una de las regiones vitivinícolas más australes del mundo.

Patagonia Wine Fest propone acercar al público no solamente sus etiquetas, sino también el trabajo, la producción, los territorios y las historias detrás de cada vino. Será una oportunidad para degustar, descubrir nuevos proyectos y conversar directamente con bodegas y productores.

Cada bodega contará con su propio espacio de exhibición y degustación, en un sector especialmente preparado para recorrer y conocer diferentes cepas, estilos y expresiones de la Patagonia.

En los próximos días comenzarán a anunciarse las bodegas y restaurantes que formarán parte de esta segunda edición, anticipando otro de los grandes atractivos del festival.

Una gran apuesta musical

La música será el otro gran protagonista de Patagonia Wine Fest 2026.

Esta segunda edición presenta una fuerte apuesta artística, con un line up encabezado por Los Pericos, Los Tipitos y Muster, además de DJs que llevarán la música durante toda la tarde y hasta la noche.

La propuesta está pensada para que la música acompañe y transforme el festival a medida que avanza la jornada: una tarde para recorrer bodegas, descubrir vinos y disfrutar de la gastronomía, que irá creciendo hasta convertirse en una gran celebración con los shows en vivo.

Vino y música vuelven así a encontrarse como los dos grandes pilares de Patagonia Wine Fest.

Neuquén, provincia anfitriona

Esta nueva edición contará con el acompañamiento de Turismo de Neuquén como provincia anfitriona, fortaleciendo la presencia de la producción, el turismo y la vitivinicultura neuquina dentro de un encuentro que busca representar a toda la Patagonia.

Gastronomía, sunset y lifestyle

La gastronomía tendrá también un lugar destacado, con restaurantes especialmente seleccionados y un sector de fuegos con cocina en vivo, pensado para acompañar y complementar los vinos de la región.

Con la caída del sol llegará uno de los momentos especiales de la jornada: el sunset, dando paso luego a los grandes shows y a la celebración de la noche.

Sectores VIP, livings, barras, activaciones y una cuidada ambientación completarán una propuesta de espíritu elegante, descontracturado y con glamour, pensada para disfrutar desde las 15 hasta las 00.

Vinos, bodegas, música, gastronomía y turismo confluyen así en una segunda edición que busca consolidar a Patagonia Wine Fest como uno de los grandes encuentros de la Patagonia.

Patagonia Wine Fest es una producción integral y creativa de HIGHLIGHT, productora patagónica con más de 22 años de trayectoria en la realización de eventos y espectáculos en todo el país.

Podés sacar tu entrada acá.