Se entregó la mujer que chocó a una moto y abandonó a los heridos en Neuquén: no tenía carnet de conducir

Según informó la fiscalía, la imputada es una mujer embarazada que manejaba sin licencia de conducir.

Un grave choque ocurrió el lunes por la tarde en Neuquén capital. Un auto dobló para su derecha, no observó una motocicleta que venía por ese carril e impactó contra el rodado: las dos personas a bordo terminaron embistiendo un auto estacionado y encima su vehículo se prendió fuego. La mujer se fue del lugar sin asistir a las víctimas, quienes tuvieron que ser trasladados al hospital. Un día después del incidente vial, se entregó a las autoridades.

El hecho ocurrió después de las 18:30, en la intersección de las calles Belgrano y Asmar, en el oeste de la ciudad.

Allí, la acusada circulaba un auto Volkswagen Golf hacia el centro cuando en la esquina dobló hacia su derecha sin poner la luz de giro, ni verificar previamente que el carril estuviera libre para la maniobra.

Allí, chocó contra una moto Honda XR 150 en la que viajaba una pareja. La motocicleta se fue contra un auto estacionado, las víctimas cayeron al pavimento y el vehículo se prendió fuego, cuyas llamas alcanzaron al conductor.

La conductora del auto se fugó, mientras que un comerciante de la zona intervino inmediatamente y extinguió el fuego con un matafuego que tenía en su local.

El motociclista y su acompañante fueron trasladados hacia el hospital Castro Rendón tras el incidente vial.

De acuerdo al último informe médico que recibió la fiscalía, la mujer sufrió un corte en una pierna que requirió 16 puntos de sutura y fue dada de alta esa misma tarde.

Mientras tanto, el conductor se llevó la peor parte: sufrió un trauma cráneo facial -sin lesiones intracerebrales-, fracturas y quemaduras en distintas partes del cuerpo, y permanece internado.

La conductora del auto se entregó y fue imputada

La acusada (cuyas iniciales trascendieron como B.M.D.S.J) se presentó en la División de Tránsito este martes, un día después del incidente. Según informó el Ministerio Público Fiscal, se trata de una mujer embarazada que viajaba sin tener licencia de conducir.

La fiscal del caso Guadalupe Inaudi junto a la asistente letrada Agustina Jarry la acusaron de «lesiones culposas en concurso ideal con lesiones culposas agravadas por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo, por conducir sin estar habilitada por autoridad competente y por haberse dado a la fuga sin dar asistencia a las víctimas».

Además, requirieron que la mujer permanezca detenida con prisión domiciliaria durante cuatro meses. El juez de garantías, Raúl Aufranc, avaló la formulación de cargos y el pedido de la medida cautelar.