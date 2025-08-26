Se realizó un ADN en Roca y no era su hija: pidió la anulación el reconocimiento de paternidad, ¿qué pasa con el apellido?

Un hombre acudió a la Justicia en Roca para anular el reconocimiento de su supuesta hija luego de que una prueba de ADN confirmara que no existía vínculo biológico. El reconocimiento se había hecho en el marco de una relación breve con la madre, pero tras la separación, los resultados genéticos lo impulsaron a iniciar acciones legales. Sin embargo, un fallo del fuero de familia rechazó su petición, en un caso que podría sentar un precedente.

En primera instancia, la jurisdicción de familia rechazó su pedido al considerar que no existió un vicio en el consentimiento y que no había pruebas suficientes de error. Además señaló que la demanda se había presentado después de que la madre iniciara un reclamo por alimentos.

La Cámara de Apelaciones revocó ese fallo y los jueces entendieron que sí hubo un error en el acto de reconocimiento, ya que testigos confirmaron que el hombre desconocía la verdadera paternidad y que la niña nunca tuvo vínculo afectivo con él.

Cómo avanzó la causa luego de que el ADN confirmara que no había vínculo biológico

“El vínculo biológico fue descartado científicamente y no se acreditó una relación afectiva o social consolidada. Los informes sociales señalaron que la niña no conoce al hombre», indicaron desde la Justicia.

La Cámara remarcó, además, que la madre no reactivó el reclamo de alimentos durante más de dos años, lo que quitaba sustento a la continuidad del reconocimiento.

Finalmente, el tribunal decidió anular la paternidad y que la niña quedará registrada únicamente con el apellido materno, al considerar que mantener el reconocimiento no aportaba beneficios y no reflejaba su verdadera identidad.