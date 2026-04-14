Muerte de Maradona: tras el escándalo de la jueza-actriz, hoy vuelve a empezar el juicio desde cero

Este martes 14 de abril, a más de cinco años del fallecimiento de Diego Armando Maradona, la justicia de San Isidro retoma el debate por el presunto homicidio del astro. Tras el escándalo que dinamitó el primer proceso en 2025, hoy comienza formalmente el segundo juicio para determinar las responsabilidades en la muerte del ídolo popular, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

El debate anterior, que ya contaba con meses de testimonios y pruebas, terminó convertido en «papel picado» por la intervención de la ex jueza Julieta Makintach. La magistrada fue destituida e inhabilitada de por vida el pasado 18 de noviembre, tras comprobarse que permitió el ingreso de cámaras para protagonizar el documental «Justicia Divina». El escándalo incluyó filmaciones no autorizadas en el estrado y un guion que, según denunciaron los abogados, condicionó la marcha del proceso.

Juicio por la Muerte de Maradona: los acusados y el nuevo tribunal

Bajo la calificación de homicidio simple con dolo eventual, el nuevo Tribunal Oral en lo Criminal N°7 —integrado por Alberto Ortolani y Pablo Rolón— deberá evaluar la conducta de los ocho profesionales que estuvieron a cargo de la fallida internación domiciliaria en el country San Andrés de Tigre.

En el banquillo de los acusados vuelven a sentarse:

Leopoldo Luque : Neurocirujano y médico personal.

: Neurocirujano y médico personal. Agustina Cosachov : Psiquiatra.

: Psiquiatra. Carlos Díaz : Psicólogo.

: Psicólogo. Ricardo Almirón : Enfermero.

: Enfermero. Mariano Perroni : Coordinador de enfermeros.

: Coordinador de enfermeros. Nancy Forlini : Coordinadora médica de la internación.

: Coordinadora médica de la internación. Pedro Di Spagna: Médico clínico.

Cabe recordar que la enfermera Dahiana Madrid es la única acusada que no forma parte de este proceso, ya que su defensa optó por un juicio por jurados populares.

Un desfile de testigos que se repite

El reinicio del debate obliga a que la familia y el entorno de Maradona vuelvan a revivir los últimos días de «Pelusa». Dalma, Gianinna y Jana Maradona, junto a Verónica Ojeda, deberán declarar nuevamente ante los nuevos magistrados. También lo harán el abogado Víctor Stinfale y los peritos que realizaron la autopsia, la cual determinó que Diego murió por un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica.

Las audiencias se llevarán a cabo los martes y jueves, de 10 a 17 horas, en el edificio de la calle Ituzaingó 340. Para esta primera jornada se espera una fuerte movilización en las puertas de los tribunales bajo la consigna «Justicia por el 10».

El peso del escándalo Makintach

La nulidad del juicio anterior representó un duro golpe para la celeridad del caso. Aquel proceso «tirado a la basura» —como lo definieron fuentes de la investigación— quedó marcado por las imágenes de la jueza Makintach ocupando lugares del estrado que no le correspondían para favorecer los encuadres de la cámara.

Hoy, la exfuncionaria enfrenta una causa penal por cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales. Mientras tanto, la justicia intenta, por segunda vez, dar una respuesta definitiva sobre qué ocurrió en aquella casa de Tigre donde el mayor ídolo argentino pasó sus últimas horas en condiciones que la fiscalía considera «temerarias».