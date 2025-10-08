Sentencia para los acusados por el intento de magnicidio a Cristina Kirchner: hoy se conoce la decisión final

Este miércoles se lleva a cabo la última audiencia del proceso oral y público que se le sigue a los tres implicados en el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner que ocurrió el 1° de septiembre de 2022 y, previo a conocerse las sentencias, los acusados tendrán la oportunidad de brindar sus últimas palabras. Después la jueza Sabrina Namer, titular del citado Tribunal, llamará a un cuarto intermedio y la lectura del veredicto será cerca del mediodía.

La querella de la ex presidenta reclamó por su parte condenar a Sabag Montiel y a Uliarte a 15 años de prisión por tentativa de homicidio agravado, mientras que la fiscalía acusó al primero, por tentativa de homicidio triplemente agravado por «violencia de género en su modalidad de violencia política y por el empleo de arma de fuego».

El juicio ante el Tribunal Oral Federal 6 integrado por la jueza Sabrina Namer y los jueces Ignacio Fornari y Adrián Grunberg comenzó en junio de 2024 en los tribunales federales de Retiro y declararon 157 testigos, mientras que sobre un tercer acusado, Nicolás Gabriel Carrizo, la fiscalía no formuló acusación por lo cual será absuelto.

El 1° de septiembre de 2022 Sabag Montiel apuntó y gatilló a centímetros de la cara de la entonces vicepresidenta, mientras que Uliarte, su ex pareja, se encontraba en la misma zona.

Los pedidos de la defensa de los acusados por el intento de magnicidio a Cristina Kirchner

Las defensas de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte pidieron en sus alegatos la absolución de sus defendidos y que sean declarados inimputables debido a sus condiciones de salud mental. Los abogados de Sabag Montiel, Fernanda López Puleio y Nicolás Ossola, justificaron su solicitud alegando que su defendido «fue esclavo de su delirio mesiánico”.

Además del argumento de la inimputabilidad, la defensa de Sabag Montiel introdujo la figura del “delito imposible”. Argumentaron que el intento de magnicidio no podía concretarse porque la pistola Bersa calibre 32 apuntada a la expresidenta «nunca tuvo bien colocado el cargador». A esta línea adhirió Eduardo Chittaro, defensor de Brenda Uliarte, quien remarcó: “No es que ‘la bala no salió’, acá el asunto es que la bala no podía salir, que es algo muy distinto. La diferencia es fundamental”.