Absolvieron en otra causa de abuso al hombre que tomó de rehén a su defensor

Un tribunal de juicio de Zapala absolvió a Andrés Villar (46), quien estaba acusado de abuso sexual simple agravado en perjuicio de la hija menor de edad de su expareja cuando aún convivían. El fallo causó estupor en la madre de la víctima, quien dijo que «es como que las juezas le creen pero no le creen».

Lo que surge del veredicto, según pudo averiguar Río Negro, es que la fiscalía cometió errores al presentar el caso. Las juezas quedaron en una posición difícil, y trataron de explicar en el fallo que «le creemos a la víctima, no decimos que los abusos no existieron». Pero no pudieron condenar al imputado.

Lo que sucedió fue que la fiscalía afirmó que los hechos se produjeron en fechas y lugares que resultaron ser erróneos. Una fuente del tribunal de juicio lo explicó así: «No podemos decir ‘bueno, esto pasó pero en otro año y lo condenamos igual’. La acusación fue desprolija, no cotejó fechas, presentó testigos que no hicieron aportes sobre el período temporal pertinente».

Añadió que «la propia víctima declaró y dio como referencias otras fechas» mientras que «el defensor demostró que en los días aportados por la fiscalía resultó imposible que se produjeran los abusos».

Larga y dolorosa historia

La madre de la víctima soporta esta pesadilla desde hace años. Villar fue su pareja y abusó de sus dos hijas. Cuando lo condenaron por el primero de los casos a 10 años de prisión, en marzo del 2021, tomó de rehén al defensor público Pablo Méndez y lo retuvo en su oficina en Zapala por 11 horas y 10 minutos, bajo amenazas de muerte. Lo hizo para exigir una nueva Cámara Gesell a la víctima.

Posteriormente, un Tribunal de Impugnación anuló esa condena a 10 años, pero el Tribunal Superior de Justicia revocó esa anulación y ordenó que se dicte una nueva sentencia.

El 11 de abril pasado hubo una audiencia y se espera para los próximos días el nuevo fallo. La especulación es que al hombre le impondrán nuevamente los 10 años de prisión.

En paralelo, Villar fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión por la privación ilegítima de la libertad del defensor Méndez.

Asistencia psicológica

Ahora fue sometido a juicio oral por abusar de la otra hija de su expareja, pero por los errores apuntados, resultó absuelto. La mamá de la víctima relató a Río Negro que está nuevamente con asistencia psicológica.

La adolescente declaró en el juicio de forma presencial y no por Cámara Gesell, también por decisión de la parte acusadora.

La mamá dijo que no sabía si el fiscal apelará la absolución. «El día que dieron el veredicto salí tan enojada que no hablé con nadie», indicó.