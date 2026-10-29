Escándalo en la Justicia Federal: destituyeron al juez de Rosario Gastón Salmain y podría quedar detenido

En un fallo histórico que sacude los cimientos de los tribunales santafesinos, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación destituyó por unanimidad al titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, Gastón Salmain, tras declararlo culpable del delito de mal desempeño de sus funciones. La resolución dejó al magistrado sin la protección de sus fueros constitucionales, por lo que en las próximas horas el juez federal Carlos Vera Barros hará efectiva su detención bajo el régimen de prisión preventiva domiciliaria.





Salmain, quien ya cuenta con un procesamiento confirmado en la denominada causa «Attila«, decidió no presentarse en la sede del Consejo de la Magistratura para escuchar el veredicto. La estrategia fue recomendada por su equipo de defensa tras conocerse que, de forma paralela, la Justicia allanó cajas de seguridad pertenecientes a su exesposa e incautó 59.000 dólares en el marco de una causa donde se lo investiga por presunto lavado de dinero.



El engaño que selló su destino

Aunque el proceso de destitución impulsado por los acusadores Luis Juez, Diego Barroetaveña y Jimena de la Torre incluía graves sospechas de corrupción, la suerte de Salmain quedó definida por el ocultamiento deliberado de sus antecedentes para ingresar a la magistratura.



El Jurado —integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral; las senadoras María Belén Monte de Oca y María Florencia López; los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli; y la abogada Ana Beatriz Fernández— centró el fundamento de la remoción en las omisiones cometidas por el magistrado durante el concurso de selección que le permitió asumir el cargo en mayo de 2023.



Salmain omitió declarar que en el año 2002 fue cesanteado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación mientras se desempeñaba en el Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 8. En aquel entonces, una empleada lo denunció por ofrecerle una coima para alterar el sorteo de expedientes y favorecer a un bufete privado.



Durante el jury, los defensores José Manuel Ubeira y Yamil Castro Bianchi argumentaron que la sanción no debía consignarse por haber ocurrido hace más de 20 años. Sin embargo, el Jurado desestimó tajantemente el descargo:



«Entre 2016 y 2024 se inscribió en 33 concursos y en ninguno declaró aquel empleo ni la sanción. Esa conducta sostenida durante ocho años sustrajo una causal de inadmisibilidad y quebrantó el deber de veracidad sobre el que descansa el sistema», remarca la sentencia.



Desestimaron los cargos por la «venta» de fallos

Respecto del segundo eje acusatorio —que señalaba a Salmain de haber cobrado un soborno de 200.000 dólares para autorizar al fideicomiso Attila la gira de 10 millones de dólares al exterior a cotización oficial durante la vigencia del cepo—, el tribunal resolvió desestimar la imputación para el proceso de destitución.



El Jurado evaluó que la hipótesis de coima forma parte de una investigación penal aún en curso y que remover a un magistrado bajo un procesamiento no firme «exigiría tomar como propia la valoración del juez penal». La defensa del exjuez había remarcado la inconsistencia de los dichos del financista arrepentido Fernando Whpei, señalando la ausencia de registros de ingresos o cruces telefónicos que probaran reuniones entre ambos.



A pesar de haber eludido la destitución por la causa de los fallos comprados, el ocultamiento reiterado de su cesantía bastó para terminar de forma definitiva con su carrera judicial y abrir la puerta a su inminente arresto.