Río Negro bilingüe suma clases presenciales de inglés: ¿dónde serán los talleres y cómo anotarse?

El programa Río Negro Bilingüe incorporará talleres presenciales de inglés en Viedma, Roca, Cipolletti, Las Grutas y Bariloche, con actividades para practicar la comunicación oral en situaciones laborales y profesionales.

Los encuentros de Inglés con Fines Específicos (ESP) destinados a estudiantes de los niveles 3 a 10 comenzarán en noviembre, y tendrán cupos de hasta 50 participantes por localidad.

Río Negro Bilingüe: inscripción y requisitos

Para participar de los talleres será necesario completar el formulario correspondiente a la localidad y categoría, ya que las clases se dividirán en dos grupos: ESP 1, para quienes cursan los niveles iniciales del 3 al 5, y ESP 2, para estudiantes de los niveles 6 al 10.

Una vez completado el formulario, cada participante recibirá por correo electrónico una copia con información sobre la sede, la fecha de inicio y el material de trabajo.

Mientras que los materiales no se entregarán impresos durante las clases, por lo que deberán llevarse en papel o estar disponibles en un dispositivo.

¿Dónde se dictarán los talleres de inglés?

Las actividades consistirán en clases de una hora y media en todas las modalidades y estarán orientadas a mejorar la conversación en inglés mediante situaciones vinculadas con el trabajo y distintos sectores productivos.

En la capital, los encuentros tendrán lugar en el aula de Viedma Digital, ubicada en Álvaro Barros 1508, con una clase los lunes destinada a ESP 2 y otra los jueves para ESP 1; ambas en la misma franja horaria de 18 a 19:30.

Roca y Cipolletti compartirán horarios con clases que se realizarán de 17:30 a 19 los días lunes para el ESP 1 y los miércoles para el ESP 2.

La sede de Roca será el diario Río Negro, en 9 de Julio 733, mientras que las clases de Cipolletti se dictarán en la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente, en la intersección de Los Arrayanes y Los Sauces.

Por su parte, en Las Grutas, las actividades se desarrollarán los días miércoles de 18 a 19:30 en el salón del Cuartel de Bomberos Voluntarios Walter Beilacher, en Manuel Choique 320, con clases intercaladas entre cada nivel en lapsos de 15 días.

Finalmente, en Bariloche la modalidad presencial comenzará a fines de noviembre, por lo que los detalles de horarios y espacios serán comunicados próximamente a los participantes.

English for Specific Purposes (ESP)

Los encuentros forman parte de la modalidad de Inglés para Fines Específicos, abreviado en ESP por sus siglas originales, y buscan que los estudiantes puedan aplicar los conocimientos adquiridos en el programa a situaciones concretas.

Los contenidos estarán vinculados con cinco áreas centrales, incluyendo inglés para el trabajo, turismo y hospitalidad, salud, seguridad e industria del gas y petróleo.

Entre las situaciones que se podrán practicar se encuentran la atención al público, las conversaciones profesionales y la comunicación en ámbitos laborales, para complementar los contenidos adquiridos de forma digital.

Las convocatorias a Río Negro Bilingüe digital también continúan abiertas

El programa provincial gratuito de aprendizaje de inglés cuenta con un formulario de preinscripción en la web oficial de la Secretaría de Energía y Ambiente.

La cursada se realiza por internet, con actividades autónomas y tutorías sincrónicas, y permite avanzar según el ritmo de cada estudiante, con diez niveles disponibles alineados al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Con los nuevos talleres, el programa incorpora espacios presenciales para complementar la expresión oral y practicar vocabulario específico de actividades económicas y servicios de la provincia.