Mapa | Dónde se podrá tomar el Tren del Valle en Río Negro: los accesos que habilitarán entre Cipolletti y Roca

El Gobierno nacional habilitó a Río Negro, a través de la empresa Tren Patagónico S.A., a hacerse cargo de la operación del Tren del Valle mediante la Resolución 1853/2026, publicada en el Boletín Oficial el 26 de octubre. La medida estableció un plazo de 120 días para completar la transición y comunicar el cronograma de servicios. Mientras tanto, la operadora nacional SOFSA continuará prestando el servicio actual entre Neuquén y Plottier.

La Provincia prevé que la primera etapa de la nueva operación extienda el recorrido desde Cipolletti hasta Roca, mientras que la segunda etapa prevé llegar a Chichinales. Para avanzar, Tren Patagónico deberá preparar las formaciones, coordinar las intervenciones en las vías y definir las condiciones de circulación.

Dónde se podrá tomar el Tren del Valle: rampas y apeaderos

Cipolletti: la estación actual y un nuevo apeadero

En Cipolletti, los pasajeros podrán tomar el tren en la estación ferroviaria que actualmente utiliza el servicio entre Neuquén y Cipolletti. Además, el proyecto contempla un nuevo apeadero vinculado con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue.

Aunque todavía no se informó su ubicación exacta, según informó la empresa a Diario RÍO NEGRO, la nueva parada estará cerca del edificio de la facultad y la Ruta Provincial 65.

Roca: una rampa en la estación ferroviaria

En General Roca, el proyecto prevé una rampa de acceso como extensión de la estación ferroviaria existente, ubicada sobre calle 9 de Julio, entre Don Bosco y España. La intervención permitirá incorporar ese punto al recorrido previsto del Tren del Valle.

J.J. Gómez: acceso en calle Tucumán

En J.J. Gómez, la rampa de acceso se proyecta en la estación ferroviaria ubicada en Tucumán 5565. La intervención aprovechará la infraestructura existente para incorporar este punto al recorrido entre Cipolletti y General Roca, sin construir una nueva estación.

Allen: una rampa cerca del anfiteatro municipal

En Allen, el acceso al tren estará en la estación ferroviaria ubicada en la zona céntrica, cerca del anfiteatro municipal. Allí se proyecta una rampa para facilitar el ingreso de los pasajeros al servicio.

Fernández Oro: acceso desde la estación sobre la Ruta 65

En Fernández Oro, el proyecto contempla una rampa de acceso en la estación ferroviaria existente, ubicada sobre la Ruta Provincial 65. La intervención forma parte de las adecuaciones previstas para extender el servicio hacia General Roca.

Qué falta para habilitar los accesos del Tren del Valle

Las rampas y el apeadero forman parte de los trabajos que Río Negro deberá resolver para avanzar con la extensión ferroviaria entre Cipolletti y General Roca. Tren Patagónico trabaja en los planos y las gestiones administrativas necesarias para licitar las obras.

Además de las obras en los puntos de acceso, la Provincia deberá coordinar los trabajos sobre las vías y los pasos a nivel, preparar las formaciones y definir las condiciones operativas para que puedan circular los trenes de pasajeros junto con los servicios de carga.

La puesta en marcha del recorrido dependerá de que se completen los preparativos y las aprobaciones necesarias. Por ahora, no están definidos los horarios de circulación ni el precio del pasaje.