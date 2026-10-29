PAE y Neuquén realizaron una nueva jornada de fortalecimiento de clubes en Loncopué

Pan American Energy (PAE), junto al gobierno de Neuquén, llevó adelante el quinto encuentro del Programa de Fortalecimiento de Clubes Neuquinos, una iniciativa que busca fortalecer la gestión institucional y la formación de quienes acompañan las actividades deportivas en clubes de toda la provincia.

La jornada se realizó en el Salón Casino Policial de Loncopué el lunes 26 de octubre, y contó con la participación de referentes de 11 clubes que integran la cohorte 2026 del programa.

El encuentro contó con la presencia del intendente de Loncopué, Daniel Soto, y miembros del Concejo Deliberante durante la apertura, y fue declarado de Interés Legislativo Municipal por el cuerpo deliberativo local.

Los clubes trabajaron sobre dos líneas de capacitación. La primera se realizó junto a los dirigentes de cada institución y abordó la construcción de entornos deportivos seguros, la prevención de la violencia y el vínculo de los clubes con sus comunidades.

Por otra parte, la segunda línea se desarrolló con los preparadores físicos y se centró en el coaching deportivo, la gestión de las emociones, la comunicación efectiva y la construcción de vínculos de confianza en el ámbito del deporte.

Hubo dos líneas de capacitación: una dedicada a los dirigentes y otra a los preparadores físicos. Foto: gentileza.

El papel de los clubes en las comunidades

María Fernanda Villone, secretaria de Deportes de la Provincia, destacó que los clubes «cumplen un rol fundamental en nuestras comunidades porque son espacios de encuentro, formación y contención». Por eso, afirmó que «es importante acompañar a sus dirigentes y formadores con herramientas que les permitan fortalecer su trabajo cotidiano y construir entornos deportivos seguros».

Por su parte, Nicolás Fernández Arroyo, representante de Relaciones Institucionales de PAE en Neuquén, señaló que en PAE «creemos que fortalecer a los clubes es también contribuir al desarrollo de las comunidades».

«Con este programa buscamos acompañar su crecimiento, brindando herramientas que fortalezcan su gestión y el trabajo de quienes están al frente de las actividades deportivas», añadió.

A través de esta iniciativa, enmarcada en su estrategia de sustentabilidad, PAE explicó que su objetivo es promover el fortalecimiento de las instituciones deportivas y el desarrollo de capacidades locales, reconociendo el valor de los clubes como espacios de encuentro y contención para niños y adolescentes de la provincia.