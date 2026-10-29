Río Negro tendrá nuevos instrumentos financieros en 2027

Por mayoría, la Legislatura de Río Negro aprobó nuevas «herramientas financieras» para el ejercicio 2027 por 370.000 millones de pesos (237,17 millones de dólares).

Mediante el proyecto 1.328 el Poder Ejecutivo solicitó autorización para utilizar sobregiros del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (FUCO) por «hasta 180.000» millones de pesos (115,38 millones de dólares), la emisión de Letras de Tesorería por hasta 160.000 millones de pesos (102,56 millones de dólares) «destinados a atender deficiencias estacionales de caja» y sumó la posibilidad de librar cheques de pago diferido por hasta 30.000 millones de pesos (19,23 millones de dólares).

Este último instrumento fue una novedad ya que años anteriores era parte del Presupuesto y todas las autorizaciones corresponden al ejercicio fiscal 2027.

Durante la presentación de la iniciativa Soraya Yauhar destacó que se trata de «herramientas financiera» que se utilizarán «con el objetivo de garantizar la operatividad de la administración pública provincial» porque «son necesarios» y «todos sabemos que hay una disminución de los recursos tributarios nacionales que repercuten directamente en las distintas jurisdicciones provinciales del país».

Con respecto a los sobregiros explicó que hay «flujos insuficientes durante algunos días de cada mes» y «es una herramienta adecuada de financiamiento a corto plazo» y recordó que «en el caso de las letras no se utilizaron en su totalidad en este ejercicio y tenemos la certeza que va a suceder lo mismo en el próximo».

Por último remarcó que «esta gestión ha demostrado que utiliza estas herramientas en forma responsable» e hizo referencia al «paulatino desendeudamiento» de la provincia.

Para Luciano Delgado Sempé el pedido oficial es «cada vez más abultado» y pidió «que empiecen a manejar bien las cuentas», mientras que el libertario César Domínguez se preguntó «si podemos construir una provincia libre, próspera, pujante, si cada vez que hay desequilibrios en la caja acudimos a deuda», aunque dijo que «acompañamos, pero no es una renuncia al control de los recursos».

Leandro García dijo que «lo único que crece es lo que el gobierno destina al pago de deuda» y sostuvo que «no vamos a convalidar este rumbo, que la provincia se siga endeudando» porque «estamos peor que en 2023» y Gabriela Picotti dijo que esas herramientas son válidas «si se utilizan de forma circunstancial» pero «no vamos a acompañar porque creemos que este gobierno no es un buen administrador, estos instrumentos han crecido de forma impresionante».

Por su parte, Martina Lacour decidió «acompañar, pero estamos autorizando para 2027 pero falta mirar que está pasando con los números de este año», Luis Noale recordó que falta la intervención del Ministerío de Economía de la Nacióny del Banco Central de la República Argentina y Yolanda Mansilla acompañó con su voto aunque «si las utilizan es porque no tienen los fondos necesarios» indicó.

Tanto Ariel Bernatene como Javier Acevedo adelantaron sus votos positivos pero pidieron informes periódicos del Ministerio de Hacienda sobre el manejo de estos instrumentos, José Luis Berros planteó que «no vamos a acompañar un nuevo endeudamiento», mientras que Juan Martin habló de las «herramientas creativas» del gobierno, pidió «salir de esta dinámica» y «la creación de un fondo anticíclico».