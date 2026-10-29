San Antonio y Las Grutas: qué trámites deben hacer los comercios antes de la temporada de verano

El Municipio recordó los requisitos para comerciantes y repartidores de cara a la temporada de verano. Foto: Marcelo Ochoa.

Con la llegada de la temporada de verano, la Subsecretaría de Comercio del Municipio de San Antonio difundió información sobre los trámites que deben tener en cuenta los comerciantes y quienes buscan trabajar como repartidores en la zona.

Entre los requisitos se encuentran la autorización para colocar mesas y sillas en espacios públicos, la habilitación comercial para realizar tareas de delivery y la capacitación en manipulación de alimentos, destinada a quienes trabajan con productos alimenticios.

Cómo solicitar permiso para colocar mesas en la vía pública

Los bares, confiterías y otros establecimientos gastronómicos que quieran instalar mesas y sillas al aire libre deben contar con una autorización municipal previa.

El trámite se realiza en la Dirección de Obras Particulares, de acuerdo con lo establecido por la Ordenanza Nº 4389. Una vez aprobado el permiso, el comercio debe abonar el canon correspondiente por el uso del espacio público.

Qué necesitan quienes quieran trabajar como delivery

Durante el verano suele aumentar la demanda de repartidores. Para desarrollar esta actividad de manera habilitada, es necesario contar con la documentación del vehículo o la moto en regla y disponer de la habilitación comercial municipal.

Quienes necesiten orientación sobre los requisitos y los pasos para completar los trámites pueden acercarse a las oficinas de la Subsecretaría de Comercio.

Curso de manipulación de alimentos: dónde quedan cupos

La capacitación está dirigida a las personas que elaboran, manipulan, transportan o venden alimentos y constituye una herramienta clave para garantizar condiciones adecuadas de higiene y seguridad.

Según informó el Municipio, en San Antonio Oeste el cupo para el curso ya está completo, aunque todavía hay lugares disponibles en otras localidades del ejido municipal.

Además, se aclaró que quienes ya cuentan con el carnet de manipulación de alimentos vigente no necesitan volver a realizar el trámite.

Dónde consultar

Para obtener información sobre los requisitos y las gestiones necesarias, los interesados pueden acercarse a las oficinas de la Subsecretaría de Comercio del Municipio de San Antonio o a la Delegación de Las Grutas.