Batata Clerc, dolido ante el inminente cambio de superficie del Argentina Open: “Es la catedral del tenis”

Si bien resta la confirmación oficial, todo indica que el Argentina Open, el tradicional torneo ATP que se celebra en Buenos Aires desde 2001, tendría una reconfiguración a partir de su edición 2028.

Aunque manteniendo su categoría de “250” (se habló que podría aumentar su estatus a “500”), el torneo dejaría el tradicional polvo de ladrillo para adoptar el cemento en su superficie, algo que desde hace semanas genera opiniones encontradas entre los diversos actores del deporte.

Pese a la resistencia de la mayoría de los fanáticos y los propios protagonistas, el ATP 250 de Buenos Aires estaría ante su última edición en canchas lentas. Y la explicación está en que los nuevos dueños de la empresa decidieron adoptar la reestructuración del calendario impuesta desde “arriba” y amoldarse a la modernidad del deporte.

Uno de los que recogió el guante en las últimas horas y criticó la decisión fue nada menos que José Luis Clerc, ex N°4 del mundo y una de los máximo exponentes del tenis argentino en su historia.

«En 2028 se viene el cemento, lo que ya habíamos comentado hace ya tiempo aquí. Un juez de silla nos había comentado a Luis Alfredo (Álvarez) y a mí en Los Cabos que se venía el cemento. Y efectivamente a partir del 2028 va a ser cemento«, comentó Batata, ratificando la inminente modificación de terreno del certamen organizado en el Buenos AIres Lawn Tennis Club.

😥 La tristeza de ‘Batata’ Clerc por el cambio de superficie en el ATP de Buenos Aires: ​🗣 "En 2028 se viene el cemento. Me pone muy triste que la cancha central de Buenos Aires no sea más polvo de ladrillo. Es la catedral del tenis; pasé muchos años jugando ahí con Vilas y con todos los chicos. Me pone muy triste, pero bueno, hay que seguir avanzando". https://t.co/CRlApJLwne — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 29, 2026

Posteriormente, el dueño de 25 títulos en el Tour, 21 en la superficie en cuestión, dejó su opinión al respecto al recordar sus encuentros en el mítico estadio que lleva el nombre del marplatense Guillermo Vilas: «Me pone muy triste que la cancha central de Buenos Aires no sea más de polvo de ladrillo. ¿Por qué? Porque es la catedral del tenis, porque son muchos años jugando ahí con Vilas y todos los chicos. Me pone triste pero bueno, hay que seguir avanzando».

Celebrado ininterrumpidamente desde 2001, el ATP de Buenos Aires perdió prácticamente sus últimas esperanzas de mantener el polvo de ladrillo en septiembre pasado, cuando la ATP adquirió la licencia de la competencia en reemplazo de Tennium, propietaria mayoritaria desde 2017.

A partir de allí se dio un paso fundamental a fin de implementar el cemento en el región, considerando que planea llevar a cabo la misma estrategia en el 500 de Río de Janeiro, Brasil.