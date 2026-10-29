Estudiantes del IUPA ponen en marcha un cineclub abierto a toda la comunidad en Roca

La actividad es todos los jueves a partir de las 17 horas, en el auditorio de IUPA, en la sede central (Rivadavia 2263).

Un cineclub es un espacio donde se proyectan películas con una selección pensada y, después, se conversa sobre lo visto. Con esa idea, estudiantes de Artes Audiovisuales del IUPA en Roca pusieron en marcha el «Cineclub Universitario IUPA», una propuesta abierta a estudiantes y vecinos que ya reunió a decenas de personas en sus primeras funciones.

Las proyecciones comenzaron el jueves pasado en el auditorio de la sede central del instituto (Rivadavia 2263), y se repetirán todos los jueves, a partir de las 17. La entrada es totalmente gratuita. Las puertas se cierran a las 17, por lo que los organizadores recomiendan llegar con 15 minutos de anticipación.

La iniciativa surgió de un seminario dedicado a estudiar como están compuestos estos espacios, el cual se extendió hasta el segundo cuatrimestre del año. «Nos anotamos al seminario de cineforo y ahora estamos en la práctica para llevarlo a cabo», contó Antonella Poltronieri, estudiante que integra el área de comunicación del proyecto. El grupo reúne a alumnos de la tecnicatura y de la licenciatura, de segundo, tercero y cuarto año, y varios están próximos a egresar. Los docentes a cargo son Gonzalo Gadano y Facundo Tresols.

Un primer ciclo dedicado al terror

El primer ciclo se llama «Laboratorio de terror«. Abrió con Suspiria (1977), del director italiano Dario Argento, y continúa esta semana con El proyecto de la bruja de Blair (1999), una producción estadounidense. Según explicó la estudiante, el equipo se divide en tres grupos, comunicación, curaduría y técnica. Los de curaduría eligen las películas, investigan y arman cada ciclo.

Cada función arranca con una presentación a cargo de uno de los integrantes de curaduría, que introduce la obra, y al finalizar la película se abre una charla. «Algo bien informal, para que se pueda dar un espacio para hablar y conocer las opiniones de las demás personas que asisten», detalló.

En cuanto a la asistencia, Antonella estimó que a la última función concurrieron entre 20 y 30 personas. La mayoría fueron estudiantes de la universidad, convocados por amigos y compañeros, y el equipo apunta a que se sumen más vecinos. «El primer día nos sorprendió que se pudiera llenar el auditorio«, recordó.

Lo que viene en noviembre

Para noviembre se prepara un segundo ciclo, que todavía no tiene nombre. Su programación se daría a conocer la semana próxima y, según adelantaron, incluiría películas de autor, nacionales, internacionales y regionales. En la cuenta de Instagram @cui_iupa se pueden seguir todas las actualizaciones.

Para la estudiante, este tipo de espacios hacían falta en la universidad. «Es algo que sentíamos que faltaba», sostuvo, y agregó que el cineforo no se limita a ver una película, también implica compartir recomendaciones y curiosidades sobre la historia y el trabajo que hay detrás de una producción audiovisual. Y remarcó que la experiencia es enriquecedora también para quienes no estudian la disciplina, porque permite escuchar al otro.

Con el cierre del cuatrimestre cerca, y con algunos integrantes a punto de egresar, el deseo del grupo es que la propuesta continúe más allá de ellos. «Estaría bueno que sea algo que empiece y que siga perdurando», expresó. Y dejó la invitación abierta, «a toda la comunidad, a estos espacios que a veces son muy pocos».