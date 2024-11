Otoño Uriarte y la aparición de su cuerpo en un canal: cuánto tiempo pasó desaparecida

El 23 de octubre de 2006 Otoño Uriarte, la adolescente de 16 años de Fernández Oro, salió del colegio para emprender la vuelta a su casa, pero nunca regresó. Seis meses más tarde, en abril de 2007, su cuerpo fue hallado en un canal de riego en El Treinta. A 18 años de su desaparición, todavía no hay culpables.

La noche en que desapareció, Otoño tuvo actividades hasta tarde, pero sus padres se preocuparon cerca de la medianoche cuando no lograban tener noticias de ella. Roberto, su padre, la fue a buscar, al SUM de la ciudad orense y no la encontró. Posteriormente, fue a la comisaría Séptima y, desde ese momento, comenzó la tortuosa búsqueda que se extendió hasta el 24 de abril cuando su cuerpo fue hallado en el paraje El Treinta, con claros signos de violencia que luego confirmó la autopsia.

En esos meses de búsqueda plantearon diversas hipótesis y siempre sobrevoló en la comunidad la complicidad del poder político y policial, pero nunca se logró saber qué pasó con Otoño.

Son seis las personas imputadas en la causa que investiga el abuso sexual y el femicidio de la joven de 16 años.

Quienes son los seis sospechosos por la desaparición de Otoño

Son seis las personas imputadas en la causa que investiga el abuso sexual y el femicidio de Otoño: Germán Ángel Antilaf, Néstor Ricardo Cau, José Hiram Jafri y Maximiliano Manuel Lago. A 18 años del hecho, la causa sigue abierta.

En la audiencia de control de acusación realizada a comienzos de agosto del 2024, el juez Guillermo Merlos finalmente dictaminó que los acusados afrontarán un juicio por «privación ilegitima de la liberad con cuatro agravantes: duración en el tiempo, participación de más de tres personas, por ser la víctima menor y por el resultado muerte».

Según la teoría fiscal, luego de la muerte, los imputados la enterraron en un lugar indeterminado para luego desenterrarla y arrojar el cuerpo en el canal principal de riego, aguas arriba de la usina en la zona conocida como El Treinta.

Según la defensa de los imputados, la acusación no era lo suficientemente descriptiva en cuanto al delito de índole sexual, pues no se sabe qué rol tuvieron el resto de los acusados y sólo se describe el rol de Jafri. Y por otro lado también se planteó que no estaba descripto, en la presentación de la fiscal, quién de los cuatro fue el que habría asesinado a Otoño.