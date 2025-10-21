Techo Digno: habrá otro juicio contra un intendente y un empresario del Alto Valle

La anteúltima audiencia de control de acusación contra Reggioni y Sarasola.

El exintendente de Fernández Oro, Juan Reggioni, será el tercer jefe comunal de Río Negro en afrontar un juicio oral en la megacausa Techo Digno, luego de que ayer concluyera en Cipolletti el control de acusación.



En este expediente está imputado también el empresario Néstor Sarasola.

Los otros dos juicios programados de Techo Digno en Río Negro



Para la próxima semana está planificado el comienzo del juicio contra el exintendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, el primero que afrontará un proceso de este tipo en la megacausa por la construcción del plan de viviendas con fondos de Nación.



Para marzo esta previsto otro juicio en Bariloche, en este caso contra la exjefa comunal María Eugenia Martini.



Reggioni es el tercer intendente que se decide que afronte un juicio oral en la causa Techo Digno, pero cronológicamente sería el segundo porque el proceso sería entre fines de este año y comienzos de 2026.

Un acuerdo de reparación económica rechazado



El 2 de septiembre, en el expediente que se tramita en los tribunales cipoleños, el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna alentó un acuerdo de reparación económica con Sarasola, como ocurrió en Bariloche y Sierra Grande. Sin embargo el empresario lo rechazó.



Ayer, finalmente, se completó el control de acusación que presidió la jueza María Florencia Caruso, y que había quedado en un cuarto intermedio.



De esta manera, Reggioni afrontará el tercer juicio en su contra por causas relacionadas con la corrupción, en las que fue condenado ya en dos ocasiones.



En junio pasado, el exjefe comunal fue condenado a dos años y medio de prisión en suspenso en la causa en la que se investigó la construcción irregular de viviendas durante el final de su gestión. Al unificar las penas con una pena anterior los jueces dispusieron que la condena llegue a tres años de prisión de ejecución condicional.



En 2019, Reggioni, su pareja Elba Maldonado, el hijo Diego Quintero, y Julia Susana Arellano Sánchez fueron encontrados culpables del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.



La pena fue de un año y medio de prisión en suspenso, más la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.