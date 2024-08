Terminaron los alegatos y el miércoles se sabrá si un jefe policial es condenado por defraudación en Roca

El Ministerio Público Fiscal solicitó que el jefe policial imputado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta” fuera declarado responsable penal por hechos cometidos durante los años 2021 y 2022. Por su parte, el defensor penal público pidió que sea absuelto.

El Tribunal Colegiado interviniente dará a conocer la sentencia el próximo miércoles 21 de agosto a las 9.

Fabio Gutiérrez era jefe en la Brigada Rural y de la División Montada de la policía de Río Negro cuando sucedieron los hechos por lo que se lo acusa, que son cuatro.

En sus alegatos de clausura, el fiscal del caso señaló que “todos los testigos declararon que utilizaba el vehículo de manera particular y que hasta habría realizado fletes”.

“En relación a la competencia de la firma del convenio de comodato, no quedan dudas de que ese vehículo era de Vialidad Rionegrina, el presidente de esa institución sí tenía la capacidad para celebrarlo, sin embargo el imputado no podía realizar ese acuerdo”, afirmó el fiscal.

“Tenemos por probado que ha existido un acto que fue cometido sin consultar a su jefe máximo, realiza esta gestión, la firma y se termina apropiando del vehículo con fines exclusivamente particulares”, subrayó la fiscalía.

El Ministerio Público Fiscal detalló que “el reintegro de la camioneta sucedió luego del inicio de este legajo, cuando la fiscalía intervino en el caso. Nadie tenia idea de la firma del contrato”.

“Por otra parte, se ha probado que el transporte que llaman ´Camioncito 5014´, era de utilización rural, para realizar tareas de prevención también. Pues bien, el kilometraje de ese vehículo no funcionaba, y esto fue una manera utilizada por el imputado para evadir el control que podría haber hecho la institución policial. La extracción de combustible se hizo sobre este vehículo y no sobre otro, ya que no había manera de controlarlo”, detalló el representante fiscal.

“Se pudo frenar el delito y luego de adoptó una medida disciplinaria para el imputado, no se consintió el hecho desde la jefatura, y la sanción contempla los cuatro hechos que se oralizaron por parte de la fiscalia en este juicio”, dijo el Ministerio Público Fiscal.

«Utilizaba su rol jerárquico», afirmó la fiscalía

Respecto de las maniobras para cometer el fraude a la administración pública, la fiscalía enfatizó que el imputado “utilizaba su rol jerárquico, utilizaba a los choferes que eran los únicos que podían cargar combustible, esa carga quedaba a cargo de esos empleados. Utilizó el vehículo que más podía llenar, la extracción la hacía entre guardias, succionaba gas oil y se lo llevaba en varios bidones a su domicilio, tal como él asumió”, explicó.

Por su parte, el defensor penal público Miguel Salomón, solicitó la declaración de no responsabilidad: “Mi asistido está acá sentado por no ser inoperante, por ser operativo, porque sino hubiera ido a la Brigada Rural, hubiera dejado que las cosas siguieran como estaban, y se hubiera jubilado, no se le hubiera hecho ni sumario administrativo ni causa penal”, expresó.

“No hagamos de una causa una ramificación de causas, a veces de una causa surgen cuestiones que no son delitos, este caso fue exagerado por varios de los testigos que prestaron su declaración. Si cometió alguna irregularidad no llega a lo delictual”, agregó el defensor.