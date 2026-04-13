Caso Ángel en Comodoro Rivadavia: el nene de cuatro años tenía más de 20 golpes, todos en la cabeza

El crimen de Ángel López, el niño de cuatro años que conmovió a Chubut el pasado domingo, sigue aumentando su impacto en las familas de Comododo Rivadavia, tras los resultados de las pericias forenses. Ante la brutalidad de las lesiones detectadas, la Justicia ordenó la detención inmediata de la madre y el padrastro del menor, quienes enfrentan una posible pena de prisión perpetua.

Los reveladores detalles de la autopsia

Diario Río Negro tuvo acceso exclusivo a los datos de la autopsia preliminar realizada por el Cuerpo Forense de Chubut, la cual determinó que el deceso de Ángel se produjo por causas neurológicas. El informe es concluyente: el niño presentaba al menos 20 golpes certeros concentrados únicamente en la zona de la cabeza.

Estos traumatismos craneales repetidos generaron un «edema cerebral hemorrágico generalizado«, lo que desencadenó un fallo cardiorrespiratorio. Los especialistas explicaron que los mismos fueron «ocasionados voluntariamente».

Conclusiones médico legales

Los forenses determinaron que la causa probable de muerte de Ángel fue una muerte cerebral vinculable a «hipertensión endocraneana por edema cerebral difuso y generalizado asociado a herniación de las amigdalas cerebelosas vinculable a hemorragia subaracnoidea».

Mientras, se aguadan los resultados de los estudios complementarios a fin de determinar la causa eficiente de muerte (CEM).

Según la información a la que accedió este diario, los médicos realizaron varios muestreos del cuerpo para complementar con estudios histopatológicos y toxicológicos.

Respecto a las condiciones del resto cuerpo, radiografías determinaron que las lesiones solo se percibieron en la zona del cráneo y no en otras partes.

Detenciones e imputación por homicidio agravado

Tras analizar el informe forense y las pruebas recolectadas, el fiscal Facundo Oribones y la funcionaria Diana Guzmán ordenaron la captura de Mariela Altamirano (madre de la víctima) y Michel Kevin González (padrastro).

Ambos serán imputados en las próximas horas como coautores de homicidio agravado por el vínculo. Bajo esta calificación legal, el Código Penal Argentino no prevé otra sanción que la prisión perpetua. Actualmente, Altamirano se encuentra alojada en la comisaría de Rada Tilly, mientras que González permanece detenido en la Seccional Mosconi.

El perfil de los acusados: violencia y antecedentes

La investigación señala al padrastro como el presunto autor material de las agresiones. González es instructor de taekwondo y tendría antecedentes de violencia familiar.

Por otro lado, la situación de la madre es igualmente comprometida. Habría tenido denuncias cruzadas con el padre biológico de Ángel.



Situación de otra menor de la familia

Mientras avanza la causa, la Justicia dispuso que la beba de seis meses (hija de la pareja detenida) quede provisoriamente bajo el cuidado de un familiar, evaluándose su traslado a la provincia de Córdoba en los próximos días.