El Tribunal de Impugnación de Neuquén permitió reformular cargos en una causa de abuso contra una menor

El Tribunal de Impugnación de Neuquén dictó una resolución importante para el avance de una causa por abuso sexual intrafamiliar en San Martín de los Andes. Los jueces Nazareno Eulogio, Andrés Repetto y la jueza Patricia Lupica Cristo anularon dos fallos previos del juez de garantías Juan Pablo Balderrama, otorgando luz verde al Ministerio Público Fiscal (MPF) para profundizar la investigación y reformular los cargos contra el imputado, ajustándolos a nuevos datos obtenidos tras la etapa inicial del proceso.

La controversia legal surgió cuando la fiscalía intentó actualizar la acusación luego de que la víctima brindara información adicional en una segunda entrevista de Cámara Gesell. El magistrado de primera instancia había rechazado este pedido, argumentando que se vulneraba el principio de non bis in ídem, el cual prohíbe juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho.

El análisis de los magistrados

Ante el bloqueo judicial, el fiscal jefe Gastón Ávila y la fiscal del caso Inés Gerez impugnaron la decisión. Argumentaron ante el tribunal superior que no se trataba de una doble persecución penal, sino de la incorporación de elementos probatorios surgidos con posterioridad que modificaban el encuadre jurídico original.

Los jueces de impugnación coincidieron con la postura de la fiscalía. En su resolución, enfatizaron que la interpretación del magistrado de garantías había sido errónea. Según el tribunal, la aparición de nueva información relevante obliga a readecuar la acusación, «especialmente en casos en los que intervienen víctimas niñas y niños, donde los procesos de develamiento pueden darse de manera progresiva».

Retorno a la etapa previa

Con este fallo, el proceso judicial fue retrotraído a la instancia anterior al control de la acusación. Esta medida permitirá que el Ministerio Público Fiscal integre los nuevos testimonios y agrave, si así lo considera necesario, la imputación inicial. La decisión judicial sienta un precedente importante al reconocer que la verdad de los hechos en delitos de esta índole suele construirse de manera gradual, protegiendo así el derecho de la víctima a ser oída de forma integral sin que las limitaciones procesales frenen la búsqueda de justicia.