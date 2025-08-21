Tiran abajo una casa que vendía droga en Centenario y es el segundo derribo en Neuquén

La ciudad de Centenario fue escenario hoy del segundo derribo de una vivienda utilizada para la venta de drogas y objetos robados, en la provincia de Neuquén. La demolición se llevó a cabo en una propiedad ubicada sobre la calle Costa Rica al 900.

El operativo, habilitado por la Justicia, estuvo bajo la coordinación de la municipalidad de Centenario que aportó la maquinaria y mano de obra y contó con la presencia del fiscal general José Gerez, el intendente local Esteban Cimolai, el ministro de Seguridad Matías Nicolini y el jefe de Gabinete Juan Luis Ousset.

El procedimiento fue posible luego de que el Ministerio Público Fiscal acusara a tres personas que ocupaban la vivienda para comercializar estupefacientes. Tras esa instancia, la jueza de falta Carolina Vidal autorizó la medida el pasado 18 de agosto.

Vecinos y vecinas del barrio asistieron al operativo y expresaron su apoyo a las autoridades municipales, provinciales y judiciales. “Este lugar recibió cinco denuncias anónimas mediante el código QR y una a través de la aplicación Neuquén te Cuida. Hoy podemos decir que cada denuncia vecinal tiene una respuesta”, destacó el fiscal general, quien valoró el compromiso ciudadano en la lucha contra el microtráfico.

“Los vecinos recién nos comentaban un poco que era un lugar que generaba intranquilidad permanentemente, a cualquier horario. Iba y venía gente, entraban a comprar droga, a consumir también. Y bueno, también de acopio de productos robados en delitos contra la propiedad”, comentó Nicolini a la prensa. El ministro de Seguridad consideró además que “estamos realizando esta tarea seriamente por primera vez y con firmeza desde el gobierno provincial”.

Gerez subrayó además que la demolición fue posible gracias al trabajo conjunto del gobierno provincial, la policía, el Ministerio de Seguridad y la intendencia de Centenario. “Aquí no solo se vendían drogas, también se comercializaban elementos robados y se cometían otros delitos”, sostuvo.

El jefe del Departamento Antinarcóticos de Neuquén, Nelson Peralta, aseguró que en el inmueble “se juntaba muchísima gente que se dedicaba al ambiente delictivo, entre las cosas que hacían, vendían droga y ya se había allanado varias veces».

Este es el segundo derribo autorizado en la provincia por investigaciones por microtráfico, desde que estos casos comenzaron a ser abordados a nivel local en febrero de este año. El primero tuvo lugar en un barrio de Neuquén capital hace menos de dos semanas.

El Ministerio Público Fiscal recordó que la ciudadanía cuenta con distintas vías para denunciar de manera anónima: el código QR disponible en cartelería urbana, la aplicación Neuquén te Cuida y el sistema de denuncias web de la fiscalía.



