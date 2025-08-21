Una niña le contó a su maestra que sufrió abusos cerca de Cutral Co: imputaron a un hombre

La investigación se inició tras el relato de la niña a su maestra en una escuela cercana a Plaza Huincul.

Una niña que asiste a una escuela primaria en una localidad cercana a Plaza Huincul encontró en su maestra el espacio de confianza para revelar un secreto doloroso: era víctima de abusos sexuales. Su relato desencadenó la intervención judicial y la imputación de un hombre de su entorno familiar.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) actuó de inmediato y presentó cargos contra un hombre, a quien acusó de haber abusado sexualmente de la menor durante un período que se extendió desde julio de 2022 hasta agosto de 2025.

La denuncia y el rol de la escuela

La causa se inició cuando la niña le confesó a su maestra lo que venía ocurriendo. La docente activó los protocolos correspondientes y dio intervención a las autoridades, lo que permitió avanzar en la investigación.

Los hechos imputados

Según detalló el asistente letrado Federico Cúneo en la audiencia, el acusado aprovechaba la cercanía familiar y utilizaba como excusa comprarle cosas para trasladar a la menor desde la vivienda donde residía hacia Plaza Huincul, donde él vive.

La calificación legal y la decisión judicial

El delito atribuido fue abuso sexual con acceso carnal cometido contra una menor de 13 años, agravado por la guarda, en calidad de autor. Entre las pruebas reunidas se encuentran informes médicos y documentación escolar que acreditan el develamiento ante la maestra.

El MPF solicitó la prisión preventiva por cuatro meses ante el riesgo de fuga y para proteger la integridad de la víctima. La jueza de garantías Laura Barbé avaló la formulación de cargos y fijó la medida cautelar por un plazo de dos meses.