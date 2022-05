Tragedia de Sol: «Es muy duro cómo te golpea la justicia»

El 18 de mayo se cumplió otro año de la recordada Tragedia de Sol, el avión que cayó por engelamiento en el paraje Prananiyeu, en la línea Sur de Río Negro, y dejó 22 víctimas. Pasaron 11 años y para Juan Carlos Ruíz, papá de Juan Manuel, todavía no se hizo justicia. La semana pasada la Cámara de Casación aceptó un recurso para analizar la continuidad de la causa.

La causa, que busca encontrar a los responsables que permitieron el vuelo, estuvo varias veces por cerrarse. Solo Ruíz y Marcela Bastit, la viuda del piloto Juan Raffo, se mantienen como querellantes en el proceso judicial que tramita en Bariloche.

El avión, un Sabb 340, realizaba la denominada «ruta del petróleo» entre Neuquén y Comodoro Rivadavia se precipitó cerca de la medianoche en la meseta rionegrina y ninguna persona sobrevivió. La causa fue el engelamiento, pero las familias de las víctimas que aún siguen la causa aseguran que no se tuvieron cuentas las particularidades climáticas de la región.

«Quedamos dos querellantes, somos los que decidimos patear los tribunales. Es muy duro cómo te golpea la justicia«, dijo Ruíz en una entrevista con Radio La Red Neuquén. «Queremos que a los responsables le quepa la pena que deban tener y que esto no vuelva a ocurrir», relató.

Criticó duramente al exjuez Leonidas Moldes y al fiscal Jorge Bagur Creta por sus actuaciones en la causa.

Ruíz planteó que buscan que la causa no prescriba para poder llegar a tener justicia y agregó que no puede concluirse solo con la responsabilidad del piloto. «Son aviones seguros, pero deberían estar mejor adaptados para el clima de la región«, dijo y sumó que la empresa conocía que ese vuelo no debía hacerse. Era la ruta del petróleo, según ellos, por tener convenio con una provincia ya se puede habilitar una ruta aérea. La Anac no la había habilitado«.

El año pasado el juez federal subrogante de Bariloche Gustavo Zapata reactivó la causa y la fiscalía pidió que se revise si no estaba prescripta por el paso del tiempo y las penas que podrían llegar a aplicarse.

La querella considera que el hecho debe ser tipificado como un delito doloso, contemplado en el artículo 190 del Código Penal para “cualquier acto que ponga en peligro la seguridad de una aeronave”. Aseguran que la empresa Sol Líneas Aéreas no había analizado los riesgos de la ruta que atravesaba la meseta rionegrina.