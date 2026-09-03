Dólar hoy: qué pasa con el dólar oficial, MEP y dólar CCL este jueves 3 de septiembre 2026

Septiembre transita sus primeros compases, con una premisa clara en la City porteña: predictibilidad de precios y absorción de liquidez.

La plaza cambiaria en Argentina abre este jueves 3 de septiembre 2026 mostrando un comportamiento de baja dispersión en todas sus ventanillas, respaldada por la acumulación de reservas que reporta el Banco Central (BCRA) y la oferta regular de divisas del comercio exterior.

En este entorno, el tipo de cambio formal actúa como ancla de costos para las operaciones cotidianas, mientras que las variantes financieras, canalizadas a través del dólar MEP y el dólar CCL, inician el día casi calcadas respecto del mostrador minorista oficial.

Jueves 3 de septiembre 2026: cotización del dólar oficial, MEP y CCL en Banco Nación

El Banco Nación (BNA) levanta las persianas de sus sucursales, y actualiza sus plataformas electrónicas, con las siguientes cotizaciones de referencia para el público y el comercio exterior:

Dólar oficial minorista (BNA) : inicia la rueda en $1.485,00 para la compra y $1.535,00 para la venta , manteniendo el esquema de microajustes pautado por la autoridad monetaria para preservar el equilibrio macroeconómico.

: inicia la rueda en , manteniendo el esquema de microajustes pautado por la autoridad monetaria para preservar el equilibrio macroeconómico. Dólar tarjeta para gastos en el exterior : se ubica de forma unificada en $1.995,50 , cálculo que añade el 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias sobre la cotización minorista tras el cese del gravamen PAIS.

: se ubica de forma unificada en , cálculo que añade el 30% a cuenta del Impuesto a las Ganancias sobre la cotización minorista tras el cese del gravamen PAIS. Dólar mayorista comercial: opera en la franja interbancaria en $1.510,00, nivel que sirve de guía técnica para las operaciones de comercio exterior y liquidación aduanera.

Jueves 3 de septiembre 2026: el movimiento bursátil del dólar MEP y el dólar CCL en el mercado financiero

En Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), los títulos soberanos más operados marcan el pulso de las divisas financieras en el arranque del jueves:

Dólar MEP (Bolsa) : se negocia en $1.533,46, con una diferencia técnica prácticamente nula respecto del billete oficial para la venta en el BNA.

: se negocia en $1.533,46, con una diferencia técnica prácticamente nula respecto del billete oficial para la venta en el BNA. Dólar CCL (Contado con Liquidación) : abre en $1.542,91, conservando su rol de vía regulada y formal para las transferencias y pagos corporativos fuera del país.

: abre en $1.542,91, conservando su rol de vía regulada y formal para las transferencias y pagos corporativos fuera del país. Dólar blue (informal): inicia las consultas en las cuevas de la City porteña en $1.520,00 para la compra y $1.540,00 para la venta, sosteniendo un margen de dispersión acotado frente al circuito regulado.

La casi total superposición de valores entre el dólar oficial y el dólar MEP desarma cualquier ventana de arbitraje o rulo cambiario, brindando una foto de tranquilidad cambiaria en este arranque de mes.

Jueves 3 de septiembre 2026: dólar oficial en Río Negro y Neuquén, Patagonia

Jueves 3 de septiembre 2026. En Neuquén, el dólar oficial abre a:

Banco Provincia

$1.475 para la compra.

$1.545 para la venta.

Jueves 3 de septiembre 2026. En Río Negro, el dólar oficial se ofrece a:

Banco Patagonia