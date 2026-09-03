«Difamar»: el fuerte mensaje del equipo de Emilia Mernes sobre la versión que la vinculaba con Rodrigo de Paul

El equipo de prensa de la artista Emilia Mernes emitió un comunicado en el que desmiente las versiones que vincularon a la cantante con un acercamiento hacia el futbolista Rodrigo de Paul, pareja de Tini Stoessel.

El año pasado también la artista hizo un descargo por versiones que sostenían que mantenía una pelea con varias de sus colegas.

La versión que vinculó a Emilia Mernes con Rodrigo de Paul

El mensaje fue luego que en el programa de La Mañana con Moria (Eltrece), se asegura que la cantante intentó besar durante una fiesta al jugador del Inter Miami.“Aparentemente, Emilia le habría tirado la boca a De Paul. Él levanta la mirada y ve a las amigas de Tini”, dijo el periodista Gustavo Méndez.

En su versión sostuvo que estaba en esa reunión Tini Stoessel, Mernes, Duki, entre otros.

El comunicado del equipo de prensa de Emilia Mernes desmintiendo rumores

Desde el equipo de prensa de la cantante emitieron un comunicado. Se señaló que la difusión de “informaciones falsas sobre la artista por parte de determinados medios” responde a “la evidente intención de difamar y sin haber mediado ningún tipo de verificación previa”.

“La libertad de informar no elimina la responsabilidad de chequear la información. La primicia puede durar unas horas; la credibilidad de un periodista se construye durante toda una carrera”, sostuvo el mensaje.

El comunicado no hace mención directa de nombres pero fue poco después que vincularan a la cantante con el futbolista.

A continuación, el comunicado completo: