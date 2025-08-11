Trágico incendio en Bariloche: murieron un hombre y una mujer, confirmaron las causas tras las autopsias

Un trágico incendio registrado en la madrugada del domingo en San Carlos de Bariloche dejó como saldo dos personas muertas. El siniestro ocurrió alrededor de las 5:37 en una vivienda de dos plantas ubicada sobre la calle Otto Goedecke al 1400, a pocas cuadras del centro, y movilizó a personal de Bomberos Voluntarios, Policía de Río Negro y peritos especializados. Qué dijo la fiscalía.

Según los primeros datos aportados por el Ministerio Público Fiscal, las víctimas son un hombre y una mujer que quedaron atrapados en el interior de la casa cuando las llamas avanzaron rápidamente. Vecinos alertaron a los servicios de emergencia luego de ver el humo y el fuego que envolvía la estructura, construida mayormente en madera, lo que facilitó la propagación.

Bomberos Voluntarios de Bariloche trabajaron intensamente para sofocar el incendio, pero al ingresar al inmueble constataron que ambas personas habían fallecido. La Policía y el Gabinete de Criminalística relevaron la escena en busca de indicios que permitan determinar cómo comenzó el fuego.

Las víctimas murieron producto del incendio: no hay indicios de criminalidad tras la autopsia

En el lugar también intervino el área de Investigaciones Judiciales, que tomó testimonios a vecinos y allegados para reconstruir los momentos previos al siniestro. La fiscalía dispuso peritajes ígneos para descartar o confirmar la presencia de elementos que pudieran indicar intencionalidad.

La autopsia practicada por el Cuerpo Médico Forense indicó que no se detectaron signos de criminalidad y que las muertes se produjeron por acción directa del fuego. Se extrajeron muestras de ADN con el fin de confirmar la identidad de las víctimas, ya que los cuerpos sufrieron daños severos.

El Ministerio Público Fiscal mantiene abierta la investigación y en las próximas horas se esperan los informes de los peritos. El barrio permanece conmocionado por la tragedia, mientras familiares y amigos esperan la confirmación oficial de las identidades y las circunstancias que rodearon el hecho.