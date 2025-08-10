Mapa | Dónde ocurrió el trágico incendio de Bariloche: murieron dos personas, ¿qué se sabe del hecho?

Otra vez Bariloche quedó marcada por un hecho fatal. Una vivienda se incendió durante las primeras horas de este domingo y lamentablemente dos personas murieron al quedar atrapadas entre las llamas. El siniestro ocurrió en un barrio cercano de la zona centro.

El impactante hecho se registró alrededor de las 6, este domingo. Los vecinos alertaron a la Policía y los Bomberos debido a que las llamas habían avanzado con rapidez sobre una vivienda de dos plantas ubicada sobre la calle Otto Goedecke, entre las calles Yatasto y Vilcapugio. A pocas cuadras del cuartel de Bomberos Voluntarios de Bariloche.

Trágico incendio en Bariloche: lo que se sabe del hecho

Fuentes policiales detallaron a Diario RÍO NEGRO que la casa era una construcción de madera por lo cual el fuego logró consumir gran parte de la misma y debido a gran dimensión, las personas en su interior no lograron escapar.

Las personas fueron halladas por los Bomberos quienes al finalizar las tareas, constataron que las víctimas fatales habían quedado «atrapadas en el interior». Por lo cual las mismas fueron trasladas, por orden fiscal, a la morgue para que les realicen autopsias.

Las víctimas fatales fueron halladas en el interior de la casa. Foto. gentileza

La Fiscalía informó que en el caso tomó intervención el fiscal Marcos Sosa quien dispuso que trabaje Criminalística para esclarecer lo ocurrido.

El Gabinete de Criminalística se encargará de descartar, o confirmar, si hubo indicios de criminalidad. Además aportó que en el sitio trabajaron peritos en incendio y Bomberos.

En cuanto a la autopsia de los cuerpos, informó que esperan tener resultados entres esta noche y la mañana del lunes. Los resultados serán clave para determinar causa de muerte.