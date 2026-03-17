Tras 20 años, hubo sentencia por el Yectafer adulterado: quiénes fueron condenados y el testimonio de una sobreviviente de Viedma

El veredicto se conoció este martes en los tribunales de Comodoro Py. Imagen gentileza.

Este martes se conoció el veredicto en la causa por el Yectafer adulterado, el medicamento contaminado que provocó la muerte de al menos cuatro personas y dejó a otras 33 con graves secuelas en todo el país. El fallo, dictado en los tribunales de Comodoro Py, llega más de 20 años después de los hechos y tuvo un fuerte impacto en Viedma.

El Tribunal Oral Federal N°3 resolvió condenar a Pablo Jorge Cernadas a 8 años de prisión y a Daniel Leonardo Rabinovich a 7 años. También recibieron penas Miguel Cervera (5 años) y Alberto Mario Akawie, Adrián Jorge Quintela y Víctor Julián Scattolini (4 años cada uno).

En tanto, fueron absueltos Santiago Lucio Gavazza, Roberto Enrique Gegenschatz, Diego Hernán Manzotti y Sandra Liliana Vitale.

Además, el tribunal dispuso indemnizaciones millonarias para las víctimas, con montos diferenciados según cada caso. Las compensaciones incluyen cifras que van desde los 10 y 20 millones de pesos hasta montos considerablemente mayores en los casos más graves, en concepto de daños materiales y morales.

Fuerte impacto en Viedma

El caso tuvo especial repercusión en la capital rionegrina. Entre las víctimas fatales se encuentra la joven viedmense Verónica Díaz, quien falleció en diciembre de 2004 tras recibir una inyección del medicamento para tratar una anemia.

Los padres de Verónica Díaz, víctima fatal del Yectafer. Foto: Archivo Marcelo Ochoa.

Además, otros vecinos de la ciudad sufrieron graves consecuencias en su salud, entre ellos María Salaya, quien estuvo al borde de la muerte tras recibir una de las ampollas adulteradas.

«La sentencia deja un sabor amargo»

Tras conocerse el fallo, Salaya expresó a Diario RÍO NEGRO su profunda disconformidad con la resolución judicial.

La sobreviviente del caso Yectafer cuestionó el fallo tras más de 20 años de espera. Foto: gentileza.

«Ninguna cifra repara el dolor, el sufrimiento ni el daño irreversible que dejaron. Hay heridas que no se pagan con dinero, porque lo vivido marcó una vida para siempre», sostuvo.

La mujer remarcó que, después de más de dos décadas de espera, la sentencia no está a la altura del daño sufrido.

«Después de tantos años esperando justicia, la sentencia deja un sabor amargo. Cuando el daño fue tan profundo, una condena mínima nunca alcanza. Hay heridas que no prescriben, porque sobrevivir también tiene memoria», expresó.

En un testimonio cargado de emoción, agregó: «Sobreviví a algo que casi me mata. Esperé años por justicia… y hoy la sentencia duele tanto como la impunidad disfrazada de condena».

Finalmente, dejó una reflexión sobre el largo proceso judicial: «Cuando la justicia no alcanza, queda la memoria de todo lo sufrido».

Una causa que marcó un antes y un después

La investigación determinó que el lote adulterado de Yectafer-Hierro 5% fue comercializado entre 2003 y 2004, con propiedades nocivas que fueron disimuladas mediante la falsificación del producto original. Al menos cuatro personas murieron y otras 33 quedaron con graves daños en su salud.