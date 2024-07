Un banco debía resarcir a una clienta de Viedma y no cumplió: ahora, deberá pagar una multa diaria

Un banco quedó involucrado en un caso judicial por incumplimiento en el pago de in a una clienta de Viedma. Foto Archivo.

Una vecina de Viedma inició una causa por daños y perjuicios contra un banco tras una serie de errores de la entidad que la había colocado en la categoría 5 de morosidad, comprometiendo su «credibilidad financiera». La situación parecía resuelta cuando, a finales de marzo, un juez civil de la ciudad capital de Río Negro homologó un acuerdo en el cual el banco se comprometía a pagarle y a eliminar su estatus de deudora. Sin embargo, no cumplió y ahora, en caso de no abonar lo pautado, deberá afrontar multas diarias.

Como parte del acuerdo, la clienta desistía de continuar el proceso judicial y de presentar su caso ante Defensa del Consumidor. El banco tenía diez días hábiles desde la homologación para realizar el pago y emitir un libre deuda que confirmara la eliminación de cualquier saldo deudor.

Sin embargo, el banco Supervielle no cumplió con lo acordado en el plazo estipulado. Ante esta situación, la vecina se vio obligada a iniciar un proceso de ejecución por «incumplimiento de lo acordado en la sentencia homologatoria».

El juez falló a su favor e intimó a la entidad bancaria a cumplir con el pago en cinco días, bajo apercibimiento de aplicar una multa de $10.000 diarios por cada día hábil de incumplimiento.