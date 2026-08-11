De $1,8 millones a $133 millones: el fuerte aumento en los gastos de Manuel Adorni y su esposa en un año

Luego de aplicar el criterio de que los ingresos y egresos de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, no funcionan como compartimentos estancos, la Fiscalía realizó la reconstrucción patrimonial del grupo familiar. El objetivo es determinar si los ingresos lícitos comprobados durante su paso por la función pública «alcanzan para explicar los bienes incorporados, las deudas canceladas y los gastos afrontados».

La primera conclusión de la investigación es que hay incongruencia ya que se pudo comprobar que antes de incorporarse a la función pública, el exfuncionario tuvo gastos anuales de $1,8 millones y un año después, al 31 de diciembre de 2024, la cifra escaló al $113 millones.

Los gastos de Manuel Adorni y su esposa en la mira

El fiscal federal Gerardo Pollicita determinó que los movimientos de dinero, el incremento patrimonial y los números volcados en las declaraciones juradas patrimoniales ante la Oficina Anticorrupción (OA), no guardan ninguna consistencia. Por esta razón firmó el requerimiento de justificación y desde el momento en el que el juez Ariel Lijo notificó a Adorni, empezó a correr el reloj: tiene 15 días para explicar a la Justicia cómo hizo para incrementar sus bienes y costear su estilo de vida.

En el requerimiento de justificación al que accedió el sitio Clarín, el fiscal escribió: «La reconstrucción deja atrás el tratamiento individual, porque el patrimonio de Manuel Adorni y el de su cónyuge no funcionan como compartimentos estancos, sino como una unidad económica de hecho. Ambos integran un mismo grupo conviviente, comparten bienes, afrontan gastos comunes y canalizan pagos desde cuentas de uno u otro según la operación».

La documentación incorporada a la causa permitió conocer el nivel de gasto del grupo familiar. El mismo comprende los consumos cursados por cuentas, tarjetas y billeteras virtuales, junto con las adquisiciones, cancelaciones de pasivos y demás pagos comprobados, tanto en pesos como en moneda extranjera.

La evaluación conjunta le permitió al representante del Ministerio Público Fiscal, avanzar en un análisis año por año de los gastos afrontados por el matrimonio, en el cual se tomó como referencia el año previo al ingreso a la gestión pública por parte de Adorni.

De acuerdo a lo revelado, en números: al 31 de diciembre de 2023, el matrimonio mostró gastos por $1.801.864,24. Con Manuel Adorni ya en la función pública, el salto fue notable: cerró el 2024 con gastos contabilizados en $113.308.286,69.

Hacia fines del 2025, Adorni y Angeletti reflejaron con su estilo de vida gastos por $122.519.161,48. Si bien el exfuncionario renunció el 27 de junio de este 2026 a su rol público, la fiscalía tomó los gastos hasta ese momento y los mismos ascendían a $35.191.519,79.

El fiscal Pollicita determinó que los gastos reseñados dan cuenta de «un nivel de vida y de una capacidad de disposición de fondos que, ya en una primera aproximación, lucen desajustados respecto de los ingresos lícitos del ex funcionario».

Como resultado, se avanzó en el cotejo de las erogaciones e incorporaciones patrimoniales frente a los ingresos lícitos acreditados. Esta confrontación patrimonial -cuyo período analizado abarca desde el ingreso de Adorni a la función pública, el 14 de diciembre de 2023, hasta el 31 de mayo de 2026- arrojó nuevas cifras.

Un «desajustado» estilo de vida

En el lapso mencionado, según lo relevado, se acreditaron gastos por $272.820.832,20 y USD 402.578,12; de estos últimos, USD 374.081,66 fueron abonados en billetes.

La Fiscalía sostiene que la lectura conjunta de los ejercicios evidencia que, sobre una base de gasto corriente ya elevada, «se superpusieron desembolsos de gran volumen por vehículos, inmuebles, obras y viajes, afrontados en su mayor parte en efectivo, tanto en pesos como en dólares«.

Este recuento le permitió ver que la acumulación de estos gastos a lo largo del periodo investigado contrastada con los ingresos lícitos del ex funcionario, “configura el cuadro de desproporción patrimonial que sustenta el presente requerimiento”. Es decir, Adorni y su familia tenían un estilo de vida muy por encima de lo que sus ingresos registrados podían cubrir.

Entre los desembolsos extraordinarios destacados en el requerimiento de justificación, figuran la adquisición de la Jeep Compass en marzo de 2024 por $21.500.000 -compra realizada en su mayor parte en efectivo-, la compra del Lote 380 del Country Indio Cuá en noviembre de ese año por USD 120.000 y la refacción integral de la vivienda allí emplazada.

Respecto de esta última se acreditaron pagos en dólares billete por USD 245.000: USD 225.000 individualizados en la planilla y una entrega final de USD 20.000 reconocida por Matías Tabar cuando le tocó declarar en la investigación.

Entre los gastos, se suman los numerosos viajes al exterior del grupo familiar durante el periodo investigado. Estos ilustran el nivel de los desembolsos, varios de ellos abonados en dinero efectivo y en moneda extranjera. En suma, los gastos que reconstruyó la fiscalía exponen un «desajustado» estilo de vida, sobre todo si la fuente de ingreso para sustentarla fueron únicamente aquello volcado en las declaraciones juradas.

El resultado del cotejo arroja egresos, adquisiciones y cancelaciones de pasivos por $272.820.832,20 y USD 402.578,12.

Frente a esta situación, Pollicita indicó: «Los ingresos lícitos comprobados alcanzan a $229.752.283,20, $103.201.460,20 conformados por los haberes percibidos por Manuel Adorni y $126.550.823 de ingresos de Bettina Angeletti, vinculados con proveedores. De allí surge una diferencia en pesos de $43.068.549».

Por otra parte, en el caso puntual de las operaciones en moneda extranjera, se corroboraron gastos por USD 402.578,12, que se integran por los USD 245.000 abonados al contratista Matías Tabar por la obra del lote 380 y por los USD 157.578,12 restantes -el pago de contado del inmueble de Miró 550, sus muebles, los viajes al exterior, los alquileres temporarios, los intereses en dólares de los mutuos invocados y los demás consumos en esa moneda-.

De ese total, USD 374.081,66 fueron afrontados en efectivo y apenas USD 28.496,46 transitaron por vías bancarias.

La Fiscalía consideró que el incremento patrimonial se evidencia, ante todo, en los bienes incorporados tras el acceso a la función pública. Al asumir el cargo, el total bruto de los bienes declarados por Manuel Adorni ascendía a $25.692.548,99 y se integraba, en lo sustancial, por el inmueble de la Av. Asamblea 1132, otros inmuebles de menor valor y un único automotor.

De tal modo, en apenas dos ejercicios se incorporaron el lote 380 del Country Indio Cuá junto con la vivienda allí erigida, el 50% del inmueble de la calle Miró 550 y un vehículo Jeep Compass. Asimismo, se afrontaron cuantiosos gastos e incorporaciones por $272.820.832,20 y USD 402.578,12, y se exteriorizó tardíamente una tenencia de dólares en efectivo que llegó a declararse en USD 565.000.

El contraste entre ese punto de partida y la composición patrimonial identificada durante el ejercicio del cargo «pone de manifiesto un crecimiento que los ingresos lícitos del período, encabezados por el haber del cargo, no alcanzan a explicar», definió el fiscal.

Con información de Clarín