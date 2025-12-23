Una cadena de hechos de violencia terminó con dos detenidos por intento de homicidio en Roca

Se vivió una jornada intensa este lunes en Roca tras la formulación de cargos contra tres hombres vinculados a una serie de hechos violentos ocurridos el pasado 20 de diciembre. En una audiencia presidida por el juez Gustavo Quelin, se ventilaron detalles de un ataque armado que casi termina en tragedia, una balacera contra una vivienda y un posterior enfrentamiento con la policía que dejó a un efectivo herido. Los principales implicados quedaron detenidos bajo prisión preventiva acusados de tentativa de homicidio. Otro quedó implicado, pero con medidas menos gravosas.

El caso, que se desarrolló en el radio de los barrios de la zona norte en áreas aledañas a la calle Perito Moreno, expuso uno de varios enfrentamientos entre familias del sector. Según la acusación fiscal liderada por Julieta Villa y Ana Hernando, los hechos comenzaron en la mañana del sábado cuando un hombre fue emboscado mientras circulaba en su vehículo.

La gravedad del ataque, que incluyó disparos dirigidos a la cabeza de la víctima, llevó al magistrado a considerar que existen riesgos procesales suficientes para mantener a los sospechosos tras las rejas mientras avanza la investigación.

El ataque con «intención homicida»

De acuerdo con el relato fiscal, el primer hecho ocurrió a las 8:30 horas en la intersección de las calles Picaflor y Defensa. La víctima se cruzó con dos motocicletas: una conducida por un hombre y otra, en la que se desplazaban Juan Manuel Valdés (conductor) y Jesús María Saavedra Felipín (acompañante), los dos imputados con detención preventiva.

Fue en ese momento cuando, según la fiscalía, Saavedra Felipín extrajo un revólver y efectuó dos disparos contra el auto de la víctima. «Uno de los disparos impactó en el capot y el otro en la ventanilla del conductor, dirigido a la cabeza de la víctima con clara intención homicida», describió la fiscal y agregó: «Si no se agachaba, teníamos un muerto».

La funcionaria judicial destacó que el desenlace fatal se evitó únicamente porque el hombre logró agacharse a tiempo, aunque el proyectil terminó rozándole la escápula derecha, causándole una herida. La fiscalía subrayó el impacto emocional detectado por la Oficina de Atención a la Víctima (Ofavi), señalando que el lesionado sintió que su vida corría peligro inminente.

Balacera contra una vivienda y disturbios con la policía

Inmediatamente después del primer ataque, los imputados se habrían dirigido a la vivienda de otro hombre, ubicada en calle Kennedy. Allí, Saavedra Felipín habría efectuado al menos seis disparos que impactaron en la ventana frontal de la casa y en una camioneta estacionada.

Aunque no hubo heridos en este segundo episodio, el hecho fue calificado como abuso de armas y daño. La fiscalía vinculó este ataque a una rivalidad previa, ya que el hombre había mencionado tener problemas de larga data con la familia Saavedra.

El tercer hecho se desencadenó dos horas más tarde, cuando personal policial que trabajaba en las peritajes fue atacado por un grupo de personas. En ese contexto, los agentes intentaron reducir a Saavedra Felipín y Valdés, quienes se resistieron violentamente.

Un tercer imputado intervino en medio de la gresca. Emiliano Rubén Núñez se acercó a Saavedra Felipín, con intención de agredirlo pero terminó golpeando a un uniformado con una piedra en el rostro.

El efectivo sufrió un traumatismo facial y una herida cortante en el párpado. A diferencia de los otros dos acusados, Núñez recuperó la libertad bajo pautas de conducta, como presentarse semanalmente ante la fiscalía.

La defensa oficial cuestionó la formulación

El defensor oficial Juan Pablo Chirinos (representante de Saavedra Felipín y Valdés) planteó una fuerte oposición a la formulación de cargos y a la prisión preventiva.

Argumentó que las pruebas recolectadas en estas primeras 48 horas son insuficientes y contradictorias, señalando inconsistencias en los horarios de las denuncias y en la descripción de las motocicletas utilizadas. «La secuencia temporal no coincide», alegó.

«La moto secuestrada es una 110 negra destartalada, mientras que la víctima describió una motocross, blanca y azul», cuestionó el defensor.

Además, Chirinos intentó bajar la calificación legal de tentativa de homicidio a un simple abuso de armas, alegando que los disparos en un cruce de motos a alta velocidad no necesariamente demuestran un fin homicida, sino más bien una intención de amedrentar.

«Se trata de un altercado entre familiares que han acomodado sus denuncias», sugirió el abogado, haciendo hincapié en que la víctima es cuñado de un hombre, quien mantiene un conflicto histórico con los Saavedra.

El tercer hecho: oposición de la defensa particular

Con relación al tercer hecho relatado por la fiscalía, el defensor Oscar Pineda se opuso y dijo que discrepaba respecto de la forma en que fue narrado. «No estamos de acuerdo en cómo está relatado el tercer hecho. Nosotros tenemos otra versión que eventualmente la vamos a probar en el proceso«, expresó el letrado que representa a Núñez.

Cabe destacar que este imputado fue acusado por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves.

La resolución del juez: tres meses de preventiva

A pesar de los cuestionamientos de la defensa, el juez Gustavo Quelin avaló la acusación fiscal en su totalidad para Saavedra Felipín y Valdés. «Un disparo de arma de fuego dirigido a la cabeza que se aloja en el omóplato no aparece como un simple abuso de armas», sentenció el magistrado al justificar la calificación de tentativa de homicidio.

El magistrado consideró que la gravedad del hecho y la necesidad de proteger a la víctima, quien declaró bajo un intenso temor a represalias, hacían necesaria la detención efectiva.

También fijó un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria y tres meses de prisión preventiva para los dos principales sospechosos. Durante este tiempo, la fiscalía deberá avanzar con las pericias balísticas sobre los fragmentos de proyectiles secuestrados, el análisis de los residuos de disparo en las manos de los imputados y la búsqueda de cámaras de seguridad que hayan captado la secuencia de los ataques. «La víctima tiene que ir a juicio sin ningún tipo de condicionamiento o presión», concluyó Quelin antes de dar por finalizada la audiencia.