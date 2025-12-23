Mató a un vecino a golpes y lo dejó en una heladera en Neuquén: lo imputaron, pero quedó con domiciliaria

Imputaron a un hombre que mató a su vecino a golpes y lo abandonó en una heladera en Neuquén. Foto Cecilia Maletti.

La discusión fue breve, violenta y terminó de la peor manera. Un reclamo por una billetera extraviada o robada derivó en una golpiza feroz y en la muerte de un hombre, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una heladera vieja en el patio de su casa, en el oeste de la ciudad de Neuquén.

Por ese hecho, ocurrido durante la madrugada del domingo 21 de diciembre en el barrio Valentina Norte, la fiscal del caso Guadalupe Inaudi formuló cargos contra un hombre, a quien acusó de haber matado a su vecino tras una discusión que escaló hasta un desenlace fatal.

El conflicto que terminó en tragedia

Según la teoría del caso expuesta por la fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos, el imputado se presentó entre las 4 y las 5 de la madrugada en la vivienda de la víctima, Segundo Ortega. El domicilio está ubicado en el sector conocido como «Las Florcitas», en barrio Valentina Norte, y se encuentra a pocos metros de la casa del acusado.

El objetivo del encuentro era reclamarle a Ortega por el extravío o la presunta sustracción de una billetera. Lo que comenzó como una recriminación verbal derivó rápidamente en una discusión cada vez más violenta.

Una golpiza mortal

De acuerdo con la imputación, en medio de la pelea el acusado atacó a la víctima con reiterados golpes de puño y puntapiés. La agresión estuvo dirigida principalmente a zonas vitales: la cabeza, el tórax y el abdomen.

La fiscalía sostuvo que la violencia fue tal que Ortega quedó gravemente herido e imposibilitado de valerse por sí mismo. Sin embargo, el ataque no terminó allí.

El cuerpo dentro de una heladera

Siempre según la acusación, cuando la víctima ya se encontraba en un estado crítico, el imputado la arrastró hasta el patio del domicilio y la dejó recostada sobre una heladera vieja en desuso. Se trataba de una carcasa abandonada, sin funcionamiento, ubicada a la intemperie.

Luego de dejarlo allí, el acusado se retiró del lugar y regresó a su vivienda, situada a escasos metros, sin dar aviso a servicios de emergencia ni solicitar asistencia médica para la víctima.

Las lesiones y la causa de la muerte

Como consecuencia de la brutal agresión, Segundo Ortega sufrió múltiples fracturas en el cráneo, en el macizo facial y en las costillas. Además, presentó una contusión pulmonar, traumatismos abdominales y un hematoma subdural traumático.

Todas estas lesiones provocaron su muerte, según se determinó a partir de los informes médicos incorporados a la investigación.

La imputación fiscal

La fiscal Guadalupe Inaudi calificó el hecho como homicidio simple, en calidad de autor, conforme a los artículos 79 y 45 del Código Penal. La acusación se apoya en testimonios, pericias médicas y en las circunstancias en las que fue hallado el cuerpo.

La funcionaria remarcó la extrema violencia desplegada y la situación de vulnerabilidad en la que quedó la víctima tras la agresión.

Medida cautelar y decisión judicial

A pesar de la crudeza del hecho y de la violencia desplegada, la Justicia resolvió imponerle al acusado una detención domiciliaria por seis meses. La fiscal pidió esta modalidad, argumentado que existe peligro de fuga debido a la gravedad del hecho y a la pena en expectativa, que prevé un mínimo de ocho años de prisión efectiva.

El juez de garantías Lucas Yancarelli, ante la falta de oposición de la defensa, tuvo por formulados los cargos, declaró abierta la investigación penal por el plazo de cuatro meses y dispuso la detención domiciliaria del imputado por seis meses.

Además, ordenó la realización de rondines policiales entre tres y cuatro veces por día, en horarios alternativos, y libró oficio a la comisaría de la zona para garantizar el cumplimiento de la medida.