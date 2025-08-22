«Vení, vamos a charlar»: los impactantes detalles previos al crimen en el barrio Sapere de Neuquén

El fiscal Andrés Azar y la asistente letrada Carolina Gutiérrez, imputaron este viernes a Mariano Nicolás Iuliano por el homicidio de Néstor Jesús Ibarra, ocurrido en la madrugada del jueves 21 de agosto de 2025 en el barrio Sapere de la ciudad de Neuquén. La víctima murió de una apuñalada directa al corazón y durante la audiencia se describió la fatal secuencia.

De acuerdo con la acusación, el hecho se registró entre las 4:45 y las 5:10 de la mañana, en inmediaciones de la costa del río Neuquén, sobre calle Virgen de Luján. Minutos antes, la víctima se encontraba junto a su expareja, otra mujer y un amigo identificado como Ricardo, en la casa de su ex.

La víctima caminó hasta su muerte

Cuando el grupo salió de la vivienda para realizar compras, Iuliano —que se hallaba en su domicilio ubicado unos 30 metros, dentro del mismo lote, llamó a Ibarra para hablar con él.

«Vení, vamos a charlar», le habría dicho según la fiscalía. Pese a la advertencia de Muñoz, quien le pidió que no se acercara debido a una pelea previa ocurrida tres meses antes, la víctima se dirigió hacia la casilla del acusado.

Usó un nylon para inmovilizarlo

Según la investigación, en ese momento Iuliano lo sorprendió envolviéndolo con un nylon negro en la cabeza y el torso, y acto seguido lo apuñaló en la zona de las costillas, provocándole una herida mortal. Tras el ataque, el acusado se dio a la fuga.

El hecho fue presenciado por la expareja y la otra mujer, quienes auxiliaron a la víctima y pidieron ayuda a Ricardo. La mujer con la que había mantenido una relación en el pasado activó de inmediato dispositivo antipánico que había sido entregado por la justicia, lo que permitió la rápida llegada de la policía.

La apuñalada fue certera

La autopsia determinó que Ibarra murió de un shock hipovolémico, producto de una lesión punzocortante en la cavidad torácica.

La fiscalía calificó provisoriamente el hecho como homicidio simple en calidad de autor, delito previsto y reprimido por los artículos 79 y 45 del Código Penal.

Finalmente, la jueza de Garantías, Carolina Álvarez, que intervino en el caso impuso seis meses de prisión preventiva y se tuvieron en cuenta los tres riesgos procesales solicitados por Azar: la fuga, entorpecimiento y el riesgo de la integridad de las personas afectadas que viven a 30 metros de distancia.