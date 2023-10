Crimen del «Ruso» Auer: videos, audios y teléfonos, las claves del juicio por jurados que empieza hoy

Afuera pasarán el último tramo de la campaña electoral, el dólar, la inflación, Vaca Muerta, la pobreza. Adentro de la sala 12 de la Ciudad Judicial de Neuquén el tiempo estará suspendido en un día: el 24 de octubre del 2022, a una hora: las 13, cuando sonó el disparo que terminó con la vida de Miguel Ángel «Ruso» Auer, de 58 años.

A partir de este martes y durante siete días, dentro de la sala no ocurrirá otra cosa. Ese momento de pesadilla para los familiares de la víctima se repetirá una y otra vez, desde todos los ángulos imaginables. Habrá videos, audios, cruces telefónicos, croquis, testigos, peritos… nadie hablará de otro momento que no sea ese o que no esté relacionado con ese.

El juicio tiene su escenografía cuidadosamente planificada.

Al centro estará el juez técnico, Cristian Piana en este caso. A su lado se ubicarán las ocho mujeres y ocho varones del jurado popular. Cuatro son suplentes, asistirán a todas las jornadas pero no tendrán voz ni voto, salvo que deban reemplazar a algún titular.

Son vecinas y vecinos de Neuquén, que fueron seleccionados por la fiscalía y las defensas el pasado miércoles de un total de 60 sorteados. Se supone que no saben nada del caso y no deberían buscar en las redes o los medios ninguna información, ni hablar con amigos o familiares cuando regresen cada tarde a sus casas. La experiencia de Neuquén (este es el juicio por jurados número 80) indica que el comportamiento de los ciudadanos es ejemplar.

Crimen del «Ruso» Auer: La fiscalía y las defensas

La fiscalía tendrá en su escritorio, alineados prolijamente, centenares de papeles (sí, los papeles aún protagonizan escenas en el Poder Judicial) en los que hay transcripciones de declaraciones testimoniales, listados de llamados telefónicos, informes periciales. Datos, datos y más datos. Juan Agustín García será el único acusador, acompañado por la asistente letrada María Guadalupe Inaudi. Ella renunció a su participación en un concurso para ascender a fiscal porque se le superponían las fechas de examen; eligió estar en este juicio.

El escritorio de las defensas estará más poblado. Son cuatro abogados y una abogada: Melina Pozzer, Ricardo Mendaña por los imputados Miguel Franco Livello (58) y Jorge Marcelo Sosa (52), señalado como el hombre que disparó el arma; Maximiliano Gómez, Elio García por Gabriel Castro Herrera (62), un supuesto comprador de dólares que la banda utilizó para acceder al búnker de Auer; y Carlos Tejeda, uno de los hijos del legendario Eves Tejeda, quien defiende a Jorge Alberto Falconi (52).

Los acusados se sentarán detrás de sus abogados. Son un grupo variopinto y de edades inhabituales para un caso de robo y homicidio.

Livello conserva su aire de pequeño empresario; Sosa tiene un perfil afilado que lo distingue del resto; Castro Herrera aparenta más edad y Falconi camina con evidente dificultad apoyado en un bastón. La policía dirá, durante el juicio, que lo detuvo mientras escapaba corriendo.

En las audiencias previas al juicio se los vio hablar poco entre ellos. Una de las estrategias de las defensas es que no se conocen.

Crimen del «Ruso» Auer: Videos, audios y teléfonos, las claves del juicio

Videos: de cámaras de vigilancia que ubican a los imputados en el lugar del hecho. Audios: que los comprometen en la planificación. Teléfonos: que permiten reconstruir sus movimientos en el horario del homicidio y en los días posteriores. Esos son los tres ejes centrales que se debatirán en el juicio por jurados por el asesinato de Miguel «Ruso» Auer.

Auer (58) recibió un balazo en su oficina de Diagonal 9 de Julio 43, tercer piso A el 24 de octubre del 2022, y murió en el hospital Castro Rendón el 4 de noviembre siguiente.

De acuerdo con la teoría del fiscal jefe de Homicidios, Juan Agustín García, la banda acusada de cometer el hecho fue con la intención de robarle el dinero que guardaba en ese lugar y matarlo, porque sabían que si lo dejaban con vida, los delataría.

Llegan acusados de los delitos de «robo agravado por el uso de arma de fuego, en grado de tentativa, en concurso real con homicidio triplemente agravado: criminis causa por no haber logrado el fin propuesto al intentar el otro delito, por el concurso premeditado de dos o más personas, y por haber sido cometido con arma de fuego». Livello como partícipe necesario, los otros tres como coautores.

La pena que les corresponde, en caso de ser encontrados culpables, es prisión perpetua. Pero eso se determinará en otro juicio, sin jurados populares.

Estrategias: cuestionar todo

Las defensas cuestionaron gran parte de las pruebas de la fiscalía. (Archivo/Matías Subat)

Las defensas se opusieron con vehemencia a la utilización de las pruebas que más perjudican a sus clientes.

La audiencia de control de acusación realizada en agosto, en la cual se discutió la prueba que verá y escuchará el jurado popular, duró 7 horas y media, dividida en dos jornadas. Esto anticipa lo disputado que será el juicio por jurados.

Las defensas cuestionaron la cadena de custodia de los videos de cámaras de vigilancia secuestrados, y dijeron que pudieron haber sido manipulados.

Crimen del «Ruso» Auer: La importancia de los videos

Esos videos demuestran, según la fiscalía, que el 24 de octubre los imputados llegaron en dos camionetas al centro de Neuquén, y estacionaron a una cuadra de la oficina de Auer.

Otra cámara captó a tres personas que ingresan al edificio. Aunque llevan anteojos, sombrero, trajes, un bastón y otras prendas para despistar, sería posible reconocer a Sosa, Falconi y Castro.

Crimen del «Ruso» Auer: Rastreo de celulares

El fiscal jefe Agustín García dirigirá la acusación, con la asistente letrada Guadalupe Inaudi. (Arhivo/Matías Subat)

También ubican a los imputados en el lugar del hecho los celulares que utilizaban, por el impacto en las antenas de las compañías telefónicas. Los cruces de llamados previos al crimen y el seguimiento posterior por geolocalización permitió encontrarlos y detenerlos.

En cuanto a los audios, hay registros de mensajes de Whatsapp que resultan vitales para esclarecer el caso.

Crimen del «Ruso» Auer: Una pulseada entre peritos

Miguel Auer, la víctima, frente a su agencia de quiniela. (Gentileza)

Frente a este arsenal de pruebas de la fiscalía, las defensas pusieron desde reparos formales (el mencionado cuestionamiento a la cadena de custodia) hasta informes propios. De modo que el juicio será, en buena medida, una pulseada entre peritos, expertos en comunicaciones telefónicas, manejo de videos y reconocimiento de rostros.

El juicio se extenderá en principio hasta el miércoles 25 de octubre, cuando se cumplirán un año y un día de la agresión. Tres de los imputados (Castro, Falconi, Sosa) están con prisión preventiva desde noviembre del 2022, y se acerca el plazo máximo de un año que los pueden mantener detenidos.